Sevgili Akrep, bugün Chiron senin ilişkiler ve ortaklıklar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar biri seni yarı yolda bıraktı ve o günden beri kimseye tam anlamıyla yaslanmıyorsun. Yalnız güçlü olmak zorunda değilsin, birine dayanmak da bir güçtür. İş hayatında bir işi paylaşmaktan çekiniyorsan, hepsini tek başına taşımanın seni yormaktan başka bir işe yaramadığını fark et.

Maddi konularda bir ortaklıkta yaşadığın adaletsizlik bugün aklına gelebilir. O deneyim geçmişte kaldı; bugün seninle çalışan insanlar, o eski hikâyenin bir parçası değil. Kendine yeni bir güven inşa etme izni ver.

Aşk hayatında yaslanmaya izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, “her şeyi tek başıma taşımak zorunda değilim, sana güveniyorum” demek aranızdaki bağı köklü biçimde derinleştirecek. Bekar bir Akrep burcu isen, geçmişte seni bırakan biri yüzünden herkese kapı kapatmayı bırak; sana sadık kalacak biri de var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…