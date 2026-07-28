Sevgili Akrep, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ev ve aile düzeninde önemli bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Taşınma kararının kesinleşmesi, evde yapılacak büyük bir değişiklik ya da aile içinde uzun zamandır konuşulan bir meselenin sonuca bağlanması mümkün. Hatta yaşadığın yer ile kariyer planların arasında bir seçim yapmak durumunda kalabilirsin. Nerede ve nasıl yaşamak istediğine dair vereceğin karar, önümüzdeki dönemin düzenini baştan aşağı değiştirebilir.

Maddi konularda evle bağlantılı büyük bir ödeme gündeme gelebilir. Tadilat, eşya ya da taşınma masrafı bütçende önemli bir yer tutabilir. Harcamayı tek seferde yapmak yerine öncelik sırası belirlemek maddi kontrolü elinde tutmanı kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aynı çatı altında yaşama konusu gündeme gelebilir. Zaten birlikte yaşıyorsanız ev düzeni ya da ailelerin ilişkinizdeki yeri hakkında kesin bir karar almanız mümkün. Bekar bir Akrep burcu isen, aile aracılığıyla tanışacağın biri ilk anda mesafeli yaklaşmana rağmen ilgini çekebilir. Bir aile yemeğinde ya da yakınlarının düzenlediği bir buluşmada başlayan sohbet, tahmininden daha kişisel bir noktaya ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…