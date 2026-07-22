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Akrep Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür bugün Yengeç burcunda geri hareketini tamamlıyor ve senin ufuk açan alanın, yani eğitim, seyahat ve uzak bağlantılar alanı rahatlıyor. Retro boyunca ertelenen bir seyahat planı, aksayan bir eğitim süreci ya da uzaktaki biriyle kopan iletişim bugün yeniden yoluna giriyor. İş hayatında yurt dışı ya da başka bir şehirle ilgili bir konu tekrar hareketleniyor. Bu gelişmeyi takip et, ama kesin bir taahhüt için biraz beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda uzakla ilgili bir kaynak gündemine giriyor. Retro süresince duran bir başvuru, bir burs ya da farklı bir şehirden gelen bir teklif bugün yeniden canlanabilir. Bu fırsatı araştırmak için uygun bir gün. Somut bir belge görmeden karar vermemeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında farklı dünyalar yeniden yakınlaşıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzaklık ya da görüş ayrılığı yüzünden yaşadığınız gerginlik bugün yumuşuyor. Bekar bir Akrep burcu isen, uzaktan tanıştığın biriyle iletişimin yeniden canlanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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