Sevgili Akrep, Merkür bugün Yengeç burcunda geri hareketini tamamlıyor ve senin ufuk açan alanın, yani eğitim, seyahat ve uzak bağlantılar alanı rahatlıyor. Retro boyunca ertelenen bir seyahat planı, aksayan bir eğitim süreci ya da uzaktaki biriyle kopan iletişim bugün yeniden yoluna giriyor. İş hayatında yurt dışı ya da başka bir şehirle ilgili bir konu tekrar hareketleniyor. Bu gelişmeyi takip et, ama kesin bir taahhüt için biraz beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda uzakla ilgili bir kaynak gündemine giriyor. Retro süresince duran bir başvuru, bir burs ya da farklı bir şehirden gelen bir teklif bugün yeniden canlanabilir. Bu fırsatı araştırmak için uygun bir gün. Somut bir belge görmeden karar vermemeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında farklı dünyalar yeniden yakınlaşıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzaklık ya da görüş ayrılığı yüzünden yaşadığınız gerginlik bugün yumuşuyor. Bekar bir Akrep burcu isen, uzaktan tanıştığın biriyle iletişimin yeniden canlanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…