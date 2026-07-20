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Akrep Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün senin burcuna giriyor ve gücün geri geliyor. İş hayatında sezgin bugün lazer gibi çalışıyor; kimsenin fark etmediği bir detayı, bir tutarsızlığı sen yakalıyorsun. Bu farkındalık bugün eline önemli bir koz veriyor.

Maddi konularda saklı kalmış bir bilgi yüzeye çıkabilir; bir maddeyi, bir ücreti, bir koşulu bugün gerçek haliyle görüyorsun. Bu bilgiyi hemen kullanma, bekletmek daha etkili.

Aşk hayatında da yoğunluk tavan yapıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmayan ama ikinizin de hissettiği bir şey bugün gün yüzüne çıkıyor. Bekar bir Akrep burcu isen, birine karşı hissettiğin çekimin şiddeti bugün seni bile şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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