Sevgili Akrep, Ay bugün senin burcuna giriyor ve gücün geri geliyor. İş hayatında sezgin bugün lazer gibi çalışıyor; kimsenin fark etmediği bir detayı, bir tutarsızlığı sen yakalıyorsun. Bu farkındalık bugün eline önemli bir koz veriyor.

Maddi konularda saklı kalmış bir bilgi yüzeye çıkabilir; bir maddeyi, bir ücreti, bir koşulu bugün gerçek haliyle görüyorsun. Bu bilgiyi hemen kullanma, bekletmek daha etkili.

Aşk hayatında da yoğunluk tavan yapıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmayan ama ikinizin de hissettiği bir şey bugün gün yüzüne çıkıyor. Bekar bir Akrep burcu isen, birine karşı hissettiğin çekimin şiddeti bugün seni bile şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…