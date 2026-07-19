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Akrep Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yöneticin Plüton'un Jüpiter ile kurduğu karşıtlık, bugün iş hayatında bir nüfuz mücadelesini yüzeye çıkarıyor. Perde arkasından oynamak yerine açık kartlarla ilerlemek bugün seni daha güçlü kılıyor; kontrolü sıkmak elinden kaçırıyor.

Maddi tarafta ortak kaynaklar, kredi ya da başkasının parasıyla ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Her şeyi tek başına yönetme isteğini bırakıp şeffaf davrandığında konu çok daha hızlı çözülüyor.

Aşk hayatında da bırakmayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine alan tanıdığında aranızdaki bağın gevşemediğini, aksine güçlendiğini göreceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, ilgilendiğin kişiyi çözmeye çalışmayı bırak; bilmemek de bir çekicilik. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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