Sevgili Akrep, yöneticin Plüton'un Jüpiter ile kurduğu karşıtlık, bugün iş hayatında bir nüfuz mücadelesini yüzeye çıkarıyor. Perde arkasından oynamak yerine açık kartlarla ilerlemek bugün seni daha güçlü kılıyor; kontrolü sıkmak elinden kaçırıyor.

Maddi tarafta ortak kaynaklar, kredi ya da başkasının parasıyla ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Her şeyi tek başına yönetme isteğini bırakıp şeffaf davrandığında konu çok daha hızlı çözülüyor.

Aşk hayatında da bırakmayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine alan tanıdığında aranızdaki bağın gevşemediğini, aksine güçlendiğini göreceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, ilgilendiğin kişiyi çözmeye çalışmayı bırak; bilmemek de bir çekicilik. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…