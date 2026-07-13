Sevgili Akrep, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, hayatına yeni bilgiler ve yeni deneyimler katacağın bir dönemi başlatabilir. Neptün retrosunun etkisiyle artık sana katkı sağlamayan düşünce kalıplarını geride bırakabilir, bakış açını değiştirecek bir eğitim, yolculuk ya da deneyime yönelmek isteyebilirsin. Bugün ufkunu genişletecek bir karar alman mümkün.

Kariyer hayatında farklı alanlara açılma fırsatı doğabilir. Yabancı bir şirketle görüşme yapmak, yeni bir eğitim programına katılmak ya da mesleki gelişimini destekleyecek bir sertifika sürecine başlamak gündeme gelebilir. Maddi konularda ise kendini geliştirmek için yapacağın bir harcama kısa vadede bütçeni zorlasa da uzun vadede kazanç sağlayabilir.

Aşk hayatında ise farklı bakış açıları dikkat çekiyor. İlişkisi olan Akrep burçları partnerleriyle birlikte yeni bir rota keşfedebilir ya da ortak bir hedef belirleyebilir. Bekar Akrep burçları ise seyahat sırasında heyecan verici bir başlangıç yapabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…