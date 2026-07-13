Sevgili Akrep, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında birlikte keşfedeceğiniz yeni deneyimlere kapı aralıyor. Neptün retrosu ise aynı döngüleri tekrar etmek yerine ilişkinize yeni hedefler ve ortak heyecanlar katmanın bağınızı güçlendireceğini gösterebilir.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, birlikte çıkacağınız bir seyahat, başlayacağınız bir eğitim ya da ortak bir hedef belirlemeniz ilişkinize pozitif enerji kazandırabilir. Bekar bir Akrep burcuysan, yolculuk sırasında gözüne çarpan kişiden gelecek adım bir başlangıca dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…