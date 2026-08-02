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Akrep Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 9 Ağustos’ta Merkür’ün kariyer alanının tam tepesine geçmesi bu hafta sesini duyurman için doğru zamanı işaret ediyor. Bir üstünle yapacağın görüşme, bir sunum ya da bir talep haftanın ikinci yarısında karşılık bulabilir. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de bu adımın sağlam bir zemine oturmasını sağlıyor, bu yüzden hazırlığını yapıp konuşmalısın.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün bir ortakla paylaştığın hesabı kapanışa taşıyor. Venüs’ün aynı gün gizli alanına geçmesi ise kimseye söylemediğin bir gelir ya da sessizce yürüttüğün bir işi destekliyor.

Aşk hayatında Venüs’ün en gizli alanına geçmesiyle duygular perde arkasına çekiliyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine söylemediğin bir hissi bu hafta paylaşmak aranızdaki bağı derinleştiriyor. Bekar bir Akrep burcu isen, kimseye anlatmadığın bir ilgi ya da senden hoşlanan gizli bir hayran hafta içinde kendini belli edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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