Sevgili Akrep, 9 Ağustos’ta Merkür’ün kariyer alanının tam tepesine geçmesi bu hafta sesini duyurman için doğru zamanı işaret ediyor. Bir üstünle yapacağın görüşme, bir sunum ya da bir talep haftanın ikinci yarısında karşılık bulabilir. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de bu adımın sağlam bir zemine oturmasını sağlıyor, bu yüzden hazırlığını yapıp konuşmalısın.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün bir ortakla paylaştığın hesabı kapanışa taşıyor. Venüs’ün aynı gün gizli alanına geçmesi ise kimseye söylemediğin bir gelir ya da sessizce yürüttüğün bir işi destekliyor.

Aşk hayatında Venüs’ün en gizli alanına geçmesiyle duygular perde arkasına çekiliyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine söylemediğin bir hissi bu hafta paylaşmak aranızdaki bağı derinleştiriyor. Bekar bir Akrep burcu isen, kimseye anlatmadığın bir ilgi ya da senden hoşlanan gizli bir hayran hafta içinde kendini belli edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…