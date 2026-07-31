Sevgili Akrep, bu Ağustos ayında gökyüzü bütün ışığı mesleğinin üzerine düşürüyor. 12 Ağustos’ta kariyer ve statü evini vuracak tam Güneş tutulması, unvanını ve yaptığın işin adını değiştirebilecek güçte. Seneler boyunca taşıdığın bir görevi devredebilir, seni tanımlayan bir sektörden çıkabilir ya da ismini ilk kez duyuracak bir sorumluluğu üstlenebilirsin. 15 Ağustos’ta aynı evde buluşacak olan Merkür ile Jüpiter, bu değişimi resmi bir duyuruya dönüştürecek. Üzerindeki bakışların çoğaldığı bu dönemde, sessiz kalmayı seven tarafını bir kenara bırakman gerekecek.

3 Ağustos’ta ortaklık evinde geri harekete başlayan Chiron, iş ya da hayat ortağınla aranda kapanmamış bir konuyu yeniden açacak. 11 Ağustos’tan sonra Mars’ın uzaklar evine geçmesiyle bir başvuru, bir eğitim ya da yurt dışı bağlantılı bir plan hızlanacak. İki başlığı aynı anda yürütmek yorucu gelse de ay biterken ikisinden de kazançlı çıkacaksın.

Peki ya aşk? 6 Ağustos’ta Venüs’ün gizli alanına yerleşmesiyle duygularını kimseye açmadan taşıdığın bir dönem başlıyor. Eğer bir ilişkin varsa, 28 Ağustos’ta aşk ve yaratıcılık evinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, ilişkinin sana ne kattığını çıplak biçimde gösterecek. Ne zamandır birlikte eğlenmediğinizi fark edersen, bu tutulma size ortak bir keyif alanı kurduracak. Ama eğer bekarsan, adını kimseye söylemek istemeyeceğin bir yakınlık kurabilirsin. Kapalı kapılar ardında ilerleyen bu ilgi, seni hem heyecanlandıracak hem de sürekli tetikte tutacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…