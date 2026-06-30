Sevgili Akrep, bu Temmuz ayı kalbinde adeta sosyallik ve ortak ideallerin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki arkadaşlık bağını çok daha destekleyici ve mantıklı bir hale getirecek. İlişkini ortak hedefler üzerine kurarken, birlikte çok daha kaliteli dost meclislerinde zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay grup çalışmalarından hiç beklemediğin, son derece zeki bir aşk doğacak. Analitik düşünce yapısıyla dikkatini çeken, pratik biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok ortak noktanız olan bir flörte dönüşecek. Sosyal kulüplerde veya entelektüel ortamlarda yapacağın mantıklı görüşmeler, kalbinin çok daha emin bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…