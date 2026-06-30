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Akrep Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu Temmuz ayı kalbinde adeta sosyallik ve ortak ideallerin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki arkadaşlık bağını çok daha destekleyici ve mantıklı bir hale getirecek. İlişkini ortak hedefler üzerine kurarken, birlikte çok daha kaliteli dost meclislerinde zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay grup çalışmalarından hiç beklemediğin, son derece zeki bir aşk doğacak. Analitik düşünce yapısıyla dikkatini çeken, pratik biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok ortak noktanız olan bir flörte dönüşecek. Sosyal kulüplerde veya entelektüel ortamlarda yapacağın mantıklı görüşmeler, kalbinin çok daha emin bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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