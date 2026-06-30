Sevgili Akrep, bu Temmuz ayında aile içi stres seviyende ve ev kazalarında belirgin dalgalanmalar yaşayacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin ev içi sorumluluklardan yorulduğunu ve dışarıda nefes almaya ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda özgürleşmek isteyip sana sınırlarını kırma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan ev taşıma telaşı veya ailevi pürüzler, iskelet sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun duygusal ağırlığı nedeniyle, bu ay açık havada zaman geçirmeye ve mekan değiştirmeye her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…