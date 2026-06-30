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Akrep Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu Temmuz ayında aile içi stres seviyende ve ev kazalarında belirgin dalgalanmalar yaşayacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin ev içi sorumluluklardan yorulduğunu ve dışarıda nefes almaya ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda özgürleşmek isteyip sana sınırlarını kırma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan ev taşıma telaşı veya ailevi pürüzler, iskelet sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun duygusal ağırlığı nedeniyle, bu ay açık havada zaman geçirmeye ve mekan değiştirmeye her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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