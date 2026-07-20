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“Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisindeki Sincan Bölümleri Çin’de Tepki Çekti

“Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisindeki Sincan Bölümleri Çin’de Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 17:00
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TRT’de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin bazı bölümlerindeki sahneler üzerine Çinli bir hukuk bürosu tarafından TRT’ye ihtarname çekildi. Ali Şir Nevai’nin Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin sözcüsü olarak Fatih Sultan Mehmet ile görüştüğü sahne için kurgusal bilgiler içerdiği, tarihî olayları yanlış kronolojik sırayla sunduğu ve kamuoyunun tarih algısını yanlış yönlendirdiği öne sürüldü.

Kaynak: Cumhuriyet

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TRT’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan “Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin bazı sahneleri Çin’de gündem oldu.

TRT’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan “Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin bazı sahneleri Çin’de gündem oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TRT 1’de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 66’ncı bölümü, Çin’in tepkisini çekti. Dizide, 1514 yılında kurulan Yarkand Hanlığı’ndan bir heyetin, 1451-1481 yılları arasında hüküm süren Fatih Sultan Mehmed’i ziyaret ettiği anlatıldı. Bölümde, heyetin sözcüsü olarak da Yarkand Hanlığı ile tarihsel bağının bulunmadığı ileri sürülen Ali Şir Nevai gösterildi.

Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkü Mahmut Yakup, “Bu hikâye ve karakterler, tarihten ilham alınarak kurgulanmıştır.” bilgilendirmesi yapılan diziye ilişkin, mensubu olduğu topluluk ve Çin halkı hakkında gerçeğe aykırı, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde ifadeler kullanıldığı iddiasıyla Çin Hukuk Bürosu’na vekâlet verdi. Büro tarafından TRT Genel Müdürü Muhammed Ziyad Varol, TRT Genel Müdürlüğü, Miray Yapım, filmin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin ve senarist Ozan Bodur’a ihtarname gönderdi.

Raporda Sultan II. Mehmed’in 1451-1481 yılları arasında tahtta bulunduğu, Yarkand Hanlığı’nın ise Cengiz Han soyundan Said Han tarafından Eylül 1514'te kurulduğu kaydedildi. Buna göre Yarkand Hanlığı, Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden yaklaşık 33 yıl sonra ortaya çıktı.

Raporda bu iki siyasi yapının zaman bakımından örtüşmediği ve dizideki kabul sahnesinin tarihsel olarak mümkün olmadığı ileri sürüldü. Üçüncü itiraz, Nevai’nin konumuna ilişkin oldu. Raporda Nevai’nin 1441-1501 yılları arasında yaşamış Timurlu şair, bilgin ve devlet adamı olduğu, Herat ve çevresinde görev yaptığı, Hüseyin Baykara'nın hizmetinde bulunduğu ve hayatı boyunca Sincan bölgesine gitmediği belirtildi.

İhtarnamelerde TRT ve yapım ekibinden “kamuoyuna yönelik yazılı özür yayımlanması, tarihî gerçeklerle bağdaşmadığı ileri sürülen sahnelerin düzeltilmesi veya yayından kaldırılması, benzer içeriklerin yeniden kullanılmaması” istendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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