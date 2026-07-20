“Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisindeki Sincan Bölümleri Çin’de Tepki Çekti

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TRT 1’de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 66’ncı bölümü, Çin’in tepkisini çekti. Dizide, 1514 yılında kurulan Yarkand Hanlığı’ndan bir heyetin, 1451-1481 yılları arasında hüküm süren Fatih Sultan Mehmed’i ziyaret ettiği anlatıldı. Bölümde, heyetin sözcüsü olarak da Yarkand Hanlığı ile tarihsel bağının bulunmadığı ileri sürülen Ali Şir Nevai gösterildi.

Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkü Mahmut Yakup, “Bu hikâye ve karakterler, tarihten ilham alınarak kurgulanmıştır.” bilgilendirmesi yapılan diziye ilişkin, mensubu olduğu topluluk ve Çin halkı hakkında gerçeğe aykırı, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde ifadeler kullanıldığı iddiasıyla Çin Hukuk Bürosu’na vekâlet verdi. Büro tarafından TRT Genel Müdürü Muhammed Ziyad Varol, TRT Genel Müdürlüğü, Miray Yapım, filmin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin ve senarist Ozan Bodur’a ihtarname gönderdi.

Raporda Sultan II. Mehmed’in 1451-1481 yılları arasında tahtta bulunduğu, Yarkand Hanlığı’nın ise Cengiz Han soyundan Said Han tarafından Eylül 1514'te kurulduğu kaydedildi. Buna göre Yarkand Hanlığı, Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden yaklaşık 33 yıl sonra ortaya çıktı.

Raporda bu iki siyasi yapının zaman bakımından örtüşmediği ve dizideki kabul sahnesinin tarihsel olarak mümkün olmadığı ileri sürüldü. Üçüncü itiraz, Nevai’nin konumuna ilişkin oldu. Raporda Nevai’nin 1441-1501 yılları arasında yaşamış Timurlu şair, bilgin ve devlet adamı olduğu, Herat ve çevresinde görev yaptığı, Hüseyin Baykara'nın hizmetinde bulunduğu ve hayatı boyunca Sincan bölgesine gitmediği belirtildi.

İhtarnamelerde TRT ve yapım ekibinden “kamuoyuna yönelik yazılı özür yayımlanması, tarihî gerçeklerle bağdaşmadığı ileri sürülen sahnelerin düzeltilmesi veya yayından kaldırılması, benzer içeriklerin yeniden kullanılmaması” istendi.