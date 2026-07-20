“Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisindeki Sincan Bölümleri Çin’de Tepki Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT’de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin bazı bölümlerindeki sahneler üzerine Çinli bir hukuk bürosu tarafından TRT’ye ihtarname çekildi. Ali Şir Nevai’nin Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin sözcüsü olarak Fatih Sultan Mehmet ile görüştüğü sahne için kurgusal bilgiler içerdiği, tarihî olayları yanlış kronolojik sırayla sunduğu ve kamuoyunun tarih algısını yanlış yönlendirdiği öne sürüldü.
Kaynak: Cumhuriyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan “Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin bazı sahneleri Çin’de gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın