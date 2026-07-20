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Avrupa’da Birçok Ülkeden Geçen Tuna Nehri’nde Son 30 Yılın En Düşük Su Seviyesi Ölçüldü

Avrupa’da Birçok Ülkeden Geçen Tuna Nehri’nde Son 30 Yılın En Düşük Su Seviyesi Ölçüldü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 16:24
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Almanya’da doğan ve birçok Avrupa ülkesinden geçerek Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri alarm veriyor. Romanya’da Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kuraklık nedeniyle çiftçilere sulama kısıtlamaları getirildi.

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Avrupa’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Tuna Nehri’ni kuraklık vurdu.

Avrupa’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Tuna Nehri’ni kuraklık vurdu.

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açarken, su yolları da uzun süren kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi. Orta Avrupa ülkesi Romanya'da Tuna Nehri'nin su seviyesi hafta sonunda 1996 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Romanya Devlet Su Yönetimi Kurumu, Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın ülkeye giriş noktasındaki su seviyesinin dün saniyede bin 700 metreküp olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu miktarın temmuz ayı ortalaması olan saniyede 4 bin 700 metreküplük seviyenin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Su Yönetimi Kurumu, bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sayesinde Tuna Nehri'nin su seviyesinin pazartesi gününden itibaren kademeli olarak yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Düşük su seviyesi nedeniyle çiftçiler için sulama kısıtlamaları getirildi. Nehir boyunca gemi taşımacılığı ve turizm faaliyetlerinde de aksamalar yaşandı. Bazı feribot seferleri durdurulurken, tahıl taşıyan mavnaların da hareketsiz kaldığı aktarıldı.

İklim Monitörü verilerine göre, Batı Avrupa'da pazartesi günü ortalama en yüksek sıcaklığın 26,2 derece olması beklenirken, bu değer 20 Temmuz için normalin 2,7 derece üzerinde gerçekleşti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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