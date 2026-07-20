article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yardımcısı Berhan Şimşek İçin Hayat Arkadaşı Uzaklaştırma Kararı Aldırmış

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yardımcısı Berhan Şimşek İçin Hayat Arkadaşı Uzaklaştırma Kararı Aldırmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 14:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek’i de “Genel Başkan Yardımcısı” olarak atamıştı. Şimşek hakkında, 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Özlem Şanver’in uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Nisan ayında yapılan başvuru sonrasında alınan uzaklaştırma kararının, 29 Haziran’da iki aylık süreyle uzatıldığı öğrenildi.

Kaynak: BirGün

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye dönmesiyle Berhan Şimşek de önemli görevler üstlenmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye dönmesiyle Berhan Şimşek de önemli görevler üstlenmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla basında da sık sık açıklamalarda bulunan Berhan Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.

BirGün’de yer alan habere göre,Berhan Şimşek’in hayat arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirterek 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma talebinde bulundu. 

Başvuru üzerine İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, 29 Haziran tarihli ek kararıyla tedbirlerin iki ay daha devamına hükmetti. 

Karara göre Berhan Şimşek, iki ay boyunca Özlem Şanver’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı söz ya da davranışlarda bulunamayacak. Şimşek’in ayrıca Şanver’in konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulundurmasına izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde zorlama hapsi uygulanabileceği uyarısında da bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın