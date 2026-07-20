Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yardımcısı Berhan Şimşek İçin Hayat Arkadaşı Uzaklaştırma Kararı Aldırmış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek’i de “Genel Başkan Yardımcısı” olarak atamıştı. Şimşek hakkında, 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Özlem Şanver’in uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Nisan ayında yapılan başvuru sonrasında alınan uzaklaştırma kararının, 29 Haziran’da iki aylık süreyle uzatıldığı öğrenildi.
Kaynak: BirGün
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye dönmesiyle Berhan Şimşek de önemli görevler üstlenmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın