Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yardımcısı Berhan Şimşek İçin Hayat Arkadaşı Uzaklaştırma Kararı Aldırmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla basında da sık sık açıklamalarda bulunan Berhan Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.

BirGün’de yer alan habere göre,Berhan Şimşek’in hayat arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirterek 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma talebinde bulundu.

Başvuru üzerine İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, 29 Haziran tarihli ek kararıyla tedbirlerin iki ay daha devamına hükmetti.

Karara göre Berhan Şimşek, iki ay boyunca Özlem Şanver’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı söz ya da davranışlarda bulunamayacak. Şimşek’in ayrıca Şanver’in konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulundurmasına izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde zorlama hapsi uygulanabileceği uyarısında da bulundu.