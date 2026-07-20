AKOM’dan İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar 8 Derece Birden Azalacak
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Megakent İstanbul’da 33 dereceye yükselen sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıda, İstanbul’da çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi. Çarşamba günü başlayan yağışlar, cumartesi günü zirveye ulaşacak. AKOM, yerel olarak kuvvetli olacak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı da uyardı.
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Kuzey Afrika kaynaklı çöl sıcaklarının etkili olduğu Türkiye’de, Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar bu hafta içi 45 dereceye kadar yükselecek.
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AKOM’un paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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