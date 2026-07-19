Çöl Sıcakları Geliyor: Bu Hafta İçi Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceye Kadar Yükselecek

Haftanın ilk dört günü etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle İstanbul’da termometreler 34 dereceye kadar yükselecek. Ankara ise hafta başında 35 dereceyi görecek.

Marmara Bölgesi’nde çarşamba günü sıcaklıklar düşecek ve yağışla birlikte serinlik yaşanacak.

Çöl sıcakları nedeniyle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde bazı kentlerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar, özellikle yaşlıların ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya gibi kentlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek ve yılın en yüksek sıcaklıkları yaşanacak.