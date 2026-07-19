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Çöl Sıcakları Geliyor: Bu Hafta İçi Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceye Kadar Yükselecek

Çöl Sıcakları Geliyor: Bu Hafta İçi Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceye Kadar Yükselecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 15:28
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Türkiye’de bu hafta içi Yunanistan üzerinden gelecek sıcak hava dalgası etkili olacak. Megakent İstanbul’da sıcaklıklar 34 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde termometreler 45 dereceye kadar yükselecek ve hissedilen sıcaklık 50 derece olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya gibi kentler yılın en sıcak günlerini yaşayacak. Haftanın ilk 4 günü sürecek yüksek sıcaklıkların cuma gününden itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV

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Türkiye bu hafta içi adeta kavrulacak. Kuzey Afrika kaynaklı çöl sıcakları, komşu Yunanistan üzerinden yurda girecek.

Türkiye bu hafta içi adeta kavrulacak. Kuzey Afrika kaynaklı çöl sıcakları, komşu Yunanistan üzerinden yurda girecek.

Haftanın ilk dört günü etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle İstanbul’da termometreler 34 dereceye kadar yükselecek. Ankara ise hafta başında 35 dereceyi görecek.

Marmara Bölgesi’nde çarşamba günü sıcaklıklar düşecek ve yağışla birlikte serinlik yaşanacak.

Çöl sıcakları nedeniyle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde bazı kentlerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar, özellikle yaşlıların ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya gibi kentlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek ve yılın en yüksek sıcaklıkları yaşanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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