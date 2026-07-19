Hindistan’a Giden ABD’li Yayıncı Shoovy, 20 Dolarlık Ödül İçin İki Kişiyi Canlı Yayında Dövüştürdü
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Gezginlerin ve yayıncıların en çok gittiği destinasyonlardan biri de Hindistan. Milyarlık nüfusun yaşadığı ülke, hem fakirliğiyle hem de zenginliğiyle herkesi şaşırtıyor. ABD’li yayıncı Shoovy’nin de Hindistan ziyareti ilginç görüntülere sahne oldu. Yayıncı, 20 dolarlık ödül için iki Hindistan vatandaşını canlı yayında dövüştürdü.
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Canlı yayınlanan 20 dolarlık dövüş 👇
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Hindistan'da nüfusun yüzde 90'ı günlük 10 doların altında kazanıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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