Hindistan’a Giden ABD’li Yayıncı Shoovy, 20 Dolarlık Ödül İçin İki Kişiyi Canlı Yayında Dövüştürdü

Gezginlerin ve yayıncıların en çok gittiği destinasyonlardan biri de Hindistan. Milyarlık nüfusun yaşadığı ülke, hem fakirliğiyle hem de zenginliğiyle herkesi şaşırtıyor. ABD’li yayıncı Shoovy’nin de Hindistan ziyareti ilginç görüntülere sahne oldu. Yayıncı, 20 dolarlık ödül için iki Hindistan vatandaşını canlı yayında dövüştürdü.