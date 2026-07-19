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Hindistan’a Giden ABD’li Yayıncı Shoovy, 20 Dolarlık Ödül İçin İki Kişiyi Canlı Yayında Dövüştürdü

Hindistan’a Giden ABD’li Yayıncı Shoovy, 20 Dolarlık Ödül İçin İki Kişiyi Canlı Yayında Dövüştürdü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 11:15
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Gezginlerin ve yayıncıların en çok gittiği destinasyonlardan biri de Hindistan. Milyarlık nüfusun yaşadığı ülke, hem fakirliğiyle hem de zenginliğiyle herkesi şaşırtıyor. ABD’li yayıncı Shoovy’nin de Hindistan ziyareti ilginç görüntülere sahne oldu. Yayıncı, 20 dolarlık ödül için iki Hindistan vatandaşını canlı yayında dövüştürdü.

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Canlı yayınlanan 20 dolarlık dövüş 👇

Hindistan'da nüfusun yüzde 90'ı günlük 10 doların altında kazanıyor.

Hindistan'da nüfusun yüzde 90'ı günlük 10 doların altında kazanıyor.

Dünya Bankası'nın güncel verilerine göre Hindistan'da nüfusun yüzde 5,3'ü günlük 3 doların altında bir ücretle geçinmeye çalışıyor. Alt-orta gelir yoksulluk sınırı olarak belirlenen 4,2 doların altında bir ücret kazananların oranı ise yüzde 24. Hindistan’da nüfusun yüzde 90’ı ise günlük 10 doların altında bir ücret kazanıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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