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Hesap Makinesi Yokken Logaritma Öğreniyorlardı! Bir Öğretmen 1938 Basımı Bir Matematik Kitabını İnceledi

Hesap Makinesi Yokken Logaritma Öğreniyorlardı! Bir Öğretmen 1938 Basımı Bir Matematik Kitabını İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 10:13

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Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan köklü devrimler, sadece toplumsal hayatı değil, ders kitaplarındaki bilimsel terimleri de baştan aşağı dönüştürmüştü. Günümüzde formüllerle ve soyut kavramlarla boğuşan öğrencilerin aksine, geçmiş nesillerin bu matematiği hangi Türkçe terimlerle öğrendiğini görmek, bugünün eğitim anlayışını sorgulatacak türden bir deneyim sunuyor. Eski bir ders kitabının sayfalarını çevirmek, bizi formüllerin ötesinde bir ülkenin küllerinden doğuş hikayesine götürüyor.

Sosyal medyada bir matematik öğretmeni 1938 basımı bir matematik kitabını inceledi. O dönem yaşanan değişimlerle ilgili bilgiler de paylaşan öğretmen, bir matematik kitabıyla izleyenleri zaman yolculuğuna çıkarttı. 

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1938 yılına ait ortaokul matematik ders kitabı üzerinden değerlendirecek olursak, o dönem ile günümüz müfredatı arasındaki farklar neler?

1938 yılına ait ortaokul matematik ders kitabı üzerinden değerlendirecek olursak, o dönem ile günümüz müfredatı arasındaki farklar neler?

  • Müfredat Seviyesi ve Konular: O dönemde ortaokul son sınıfta logaritma ve ikinci dereceden denklemler gibi oldukça ileri düzey konular öğretilirken, günümüzde bu konular lise müfredatında yer almaktadır.

  • Hesaplama Yöntemleri: Geçmişte hesap makineleri ve dijital teknolojiler olmadığı için, logaritma gibi karmaşık işlemler kitapların arkasında yer alan logaritma cetvelleri yardımıyla tamamen elle hesaplanmaktaydı. Günümüzde ise bu tür teknik tablolar yerine dijital araçlar kullanılmaktadır.

  • Eğitim Amacı: O dönemdeki eğitimin temel hedefi, yeni kurulan ülkenin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiye sahip mühendis ve teknik insanları erken yaşta yetiştirmekti. Bu nedenle ortaokul düzeyinde dahi mühendislik ve teknik hesaplamalara yönelik ağır bir matematik eğitimi verilmekteydi.

  • Dil ve Terimler: Kitap, Cumhuriyet'in dil devrimi ve eğitim reformları sürecinde Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türkçeleştirilmiş terimlerle basılmış ilk örneklerdendir. Günümüzde ise terimler tamamen yerleşmiş ve daha modern bir dille sunulmaktadır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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