Hesap Makinesi Yokken Logaritma Öğreniyorlardı! Bir Öğretmen 1938 Basımı Bir Matematik Kitabını İnceledi

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan köklü devrimler, sadece toplumsal hayatı değil, ders kitaplarındaki bilimsel terimleri de baştan aşağı dönüştürmüştü. Günümüzde formüllerle ve soyut kavramlarla boğuşan öğrencilerin aksine, geçmiş nesillerin bu matematiği hangi Türkçe terimlerle öğrendiğini görmek, bugünün eğitim anlayışını sorgulatacak türden bir deneyim sunuyor. Eski bir ders kitabının sayfalarını çevirmek, bizi formüllerin ötesinde bir ülkenin küllerinden doğuş hikayesine götürüyor.

Sosyal medyada bir matematik öğretmeni 1938 basımı bir matematik kitabını inceledi. O dönem yaşanan değişimlerle ilgili bilgiler de paylaşan öğretmen, bir matematik kitabıyla izleyenleri zaman yolculuğuna çıkarttı.

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