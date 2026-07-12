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Çoban Maaşları Ne Kadar? Aylık 100 Bin Lira Kazanan Genç Çoban Çalışma Şartlarını ve Gelirini Anlattı

Çoban Maaşları Ne Kadar? Aylık 100 Bin Lira Kazanan Genç Çoban Çalışma Şartlarını ve Gelirini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 11:23 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 11:31

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Türkiye'de hayvancılık sektörünün en çok tartışılan konularından biri olan çoban bulma krizi ve çoban maaşları, sosyal medyada paylaşılan yeni bir röportajla yeniden alevlendi. Kent yaşamının zorluklarından kaçmak isteyenlerin dönemsel olarak ilgi gösterdiği kırsal iş kolları, bu tarz içeriklerle sık sık masaya yatırılıyor. 

Sonradan köye yerleşen bir içerik üreticisi, Çankırı'da bulunan Çardaklı Köyü merasında Urfa'dan gelen genç çoban İmam ile bir röportaj paylaştı. Maaşını ve çalışma koşullarını paylaşan genç çoban sosyal medyayı ikiye böldü. 

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Merasında yaklaşık 160 büyükbaş hayvanı güden genç çoban, hayvan başına sezonluk 5.000 TL aldığını belirtti.

Merasında yaklaşık 160 büyükbaş hayvanı güden genç çoban, hayvan başına sezonluk 5.000 TL aldığını belirtti.

Nisan ayından kasım ve aralık aylarına kadar süren 8 aylık çobanlık sezonunda, kira ödemeden ve köy halkının kendisine sağladığı evde kalarak çalıştığını ifade etti. Bu şartlar altında İmam'ın 8 aylık bir sezon boyunca elde ettiği toplam gelir ortalama 750.000 TL'yi buluyor. Bu da aylık bazda bakıldığında 100.000 TL civarında net bir kazanca denk geliyor. Videonun ilerleyen kısımlarında içerik üreticisi, köydeki tüm sürü sahiplerinin hayvancılık kooperatifine dahil olması durumunda hayvan sayısının 300'e çıkabileceğini, bunun da çobanın sezonluk gelirini 1.5 milyon TL'ye kadar yükseltebileceğini hesaplayarak izleyicilere sundu. Kırsalda yazın sıcağı, kışın soğuğu ve her türlü doğa şartıyla mücadele ederek yapılan bu mesleğin kazancı, plaza çalışanlarının ve asgari ücretlilerin gelirleriyle karşılaştırılarak sorgulama dalgası yarattı. Kimileri bu kadar paraya böyle bir işin zahmetini çekmenin değmeyeceğini savunurken, kimileri ise pek de bir harcama kalemi olmayan köyde, ücreti yeterli buldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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