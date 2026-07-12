Çoban Maaşları Ne Kadar? Aylık 100 Bin Lira Kazanan Genç Çoban Çalışma Şartlarını ve Gelirini Anlattı

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Türkiye'de hayvancılık sektörünün en çok tartışılan konularından biri olan çoban bulma krizi ve çoban maaşları, sosyal medyada paylaşılan yeni bir röportajla yeniden alevlendi. Kent yaşamının zorluklarından kaçmak isteyenlerin dönemsel olarak ilgi gösterdiği kırsal iş kolları, bu tarz içeriklerle sık sık masaya yatırılıyor.
Sonradan köye yerleşen bir içerik üreticisi, Çankırı'da bulunan Çardaklı Köyü merasında Urfa'dan gelen genç çoban İmam ile bir röportaj paylaştı. Maaşını ve çalışma koşullarını paylaşan genç çoban sosyal medyayı ikiye böldü.
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Merasında yaklaşık 160 büyükbaş hayvanı güden genç çoban, hayvan başına sezonluk 5.000 TL aldığını belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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