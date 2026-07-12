Çoban Maaşları Ne Kadar? Aylık 100 Bin Lira Kazanan Genç Çoban Çalışma Şartlarını ve Gelirini Anlattı

Türkiye'de hayvancılık sektörünün en çok tartışılan konularından biri olan çoban bulma krizi ve çoban maaşları, sosyal medyada paylaşılan yeni bir röportajla yeniden alevlendi. Kent yaşamının zorluklarından kaçmak isteyenlerin dönemsel olarak ilgi gösterdiği kırsal iş kolları, bu tarz içeriklerle sık sık masaya yatırılıyor.

Sonradan köye yerleşen bir içerik üreticisi, Çankırı'da bulunan Çardaklı Köyü merasında Urfa'dan gelen genç çoban İmam ile bir röportaj paylaştı. Maaşını ve çalışma koşullarını paylaşan genç çoban sosyal medyayı ikiye böldü.

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