Bir İçerik Üreticisi Malatya Açık Cezaevinde Sunulan 220 TL’lik Oto Yıkama Hizmetini Paylaştı

Ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler hayatın her alanında kendini hissettirirken araç sahipleri için de oto yıkama ücretleri ciddi bir gider kalemi haline geldi. Araç yıkama istasyonlarında fiyatlar hızla yükselirken bütçe dostu alternatifler bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı Malatya Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren oto yıkama atölyesini paylaştı. Videoda kurumun İşyurdu Müdürlüğü tarafından işletilen atölyedeki güncel hizmet kalitesi ve fiyat listesini de gösterdi.

Kaynak