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Bir İçerik Üreticisi Malatya Açık Cezaevinde Sunulan 220 TL’lik Oto Yıkama Hizmetini Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Malatya Açık Cezaevinde Sunulan 220 TL’lik Oto Yıkama Hizmetini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 19:25

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Ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler hayatın her alanında kendini hissettirirken araç sahipleri için de oto yıkama ücretleri ciddi bir gider kalemi haline geldi. Araç yıkama istasyonlarında fiyatlar hızla yükselirken bütçe dostu alternatifler bulmak her geçen gün zorlaşıyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı Malatya Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren oto yıkama atölyesini paylaştı. Videoda kurumun İşyurdu Müdürlüğü tarafından işletilen atölyedeki güncel hizmet kalitesi ve fiyat listesini de gösterdi.

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Mahkumları hayata adapte etmek için başlatılan projelerden biri.

Mahkumları hayata adapte etmek için başlatılan projelerden biri.

Bu atölyeler, cezaevindeki hükümlülerin ve tutukluların hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı amaçlayan çok yönlü bir rehabilitasyon projesinin parçası. Mahkumlar burada çalışarak hem mesleki beceriler kazanıyor hem de topluma yeniden entegre olma yolunda önemli adımlar atıyor. Benzer pek çok projeyle mahkumlar, hayata kazandırılmaya çalışılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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