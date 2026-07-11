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Oyundan Kafalarını Kaldırmadılar: Tebliğciler Bu Kez İnternet Kafede Namaz Çağrısı Yaptı

Oyundan Kafalarını Kaldırmadılar: Tebliğciler Bu Kez İnternet Kafede Namaz Çağrısı Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 16:31

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Tebliğcileri daha önce pek çok farklı mekanda insanlara çağrı yaparken görmüştük. Özellikle pavyonları ziyaret eden tebliğcilerin bu hareketi sosyal medyada sık sık tartışmalara neden oldu. 

Çeşitli mekanlarda yaptıkları sohbetlerle tanınan tebliğciler, bu kez rotalarını gençlerin bilgisayar oyunlarıyla dünyadan koptuğu bir internet kafeye çevirdi. İnternet kafeye giren grubun, gözlerini oyundan ayırmayan gençlere yönelik konuşma yaptığı anlar da tıpkı pavyondaki tebliğ videoları gibi sosyal medyayı ikiye böldü.

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Kafalarını bilgisayardan kaldırmadılar.

Kafalarını bilgisayardan kaldırmadılar.

Grubun sözcüsü, oyun oynayan gençlere; 'Şu boş vakit gitti mi çok kıymetlidir zaman. İllaki beş vakit namazı kılalım arkadaşlar. Dünyanın şakası yok, ölümün şakası yok, Allah'ın hiç şakası yok!' sözleriyle uyarılarda bulundu. Bu sözlere rağmen bilgisayar başındaki gençlerin çoğunun kafasını bile kaldırmadan oyuna odaklanmaya devam etmesi ise videonun en çok dikkat çeken detayı oldu. Tebliğcinin 'Bak şimdi yatsıyı kıldık geldik, ne kaybettik? Hiçbir şey. Elhamdülillah kardayız. Kılmayanlar zarardalar' diyerek sürdürdüğü konuşma, insanları ikiye böldü. Kimileri bu tarz ziyaretlerin samimi ve önemli olduğunu savunurken, kimileri ise gençlerin özgür alanlarına müdahale edildiğini düşündüklerini belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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