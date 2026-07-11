Oyundan Kafalarını Kaldırmadılar: Tebliğciler Bu Kez İnternet Kafede Namaz Çağrısı Yaptı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tebliğcileri daha önce pek çok farklı mekanda insanlara çağrı yaparken görmüştük. Özellikle pavyonları ziyaret eden tebliğcilerin bu hareketi sosyal medyada sık sık tartışmalara neden oldu.
Çeşitli mekanlarda yaptıkları sohbetlerle tanınan tebliğciler, bu kez rotalarını gençlerin bilgisayar oyunlarıyla dünyadan koptuğu bir internet kafeye çevirdi. İnternet kafeye giren grubun, gözlerini oyundan ayırmayan gençlere yönelik konuşma yaptığı anlar da tıpkı pavyondaki tebliğ videoları gibi sosyal medyayı ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kafalarını bilgisayardan kaldırmadılar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın