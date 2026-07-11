Oyundan Kafalarını Kaldırmadılar: Tebliğciler Bu Kez İnternet Kafede Namaz Çağrısı Yaptı

Tebliğcileri daha önce pek çok farklı mekanda insanlara çağrı yaparken görmüştük. Özellikle pavyonları ziyaret eden tebliğcilerin bu hareketi sosyal medyada sık sık tartışmalara neden oldu.

Çeşitli mekanlarda yaptıkları sohbetlerle tanınan tebliğciler, bu kez rotalarını gençlerin bilgisayar oyunlarıyla dünyadan koptuğu bir internet kafeye çevirdi. İnternet kafeye giren grubun, gözlerini oyundan ayırmayan gençlere yönelik konuşma yaptığı anlar da tıpkı pavyondaki tebliğ videoları gibi sosyal medyayı ikiye böldü.