Görülmemiş İhtişam: Şırnaklı Ağanın Kendisi İçin Yaptırdığı Milyonluk Malikane Tartışma Başlattı

Bildiğiniz üzere köye ev yaptırmak her babanın hayalidir. Kimileri bunun için emekliliğini bekler kimileri ise ekonomik durumunun müsait olmasını. Her birine küçük, mütevazı bir ev yeterli olur fakat bazıları köy evi hasretini biraz uç boyutlarda yaşıyor.

Şırnak’ta Abdülkerim Özdemir isimli bir ağa, kendisi için inşa ettirdiği saray yavrusu malikaneyle sosyal medyada gündem oldu. Yapımı devam eden lüks malikanenin dışarıdan çekilen görüntüleri kısa sürede tartışma yarattı.