Görülmemiş İhtişam: Şırnaklı Ağanın Kendisi İçin Yaptırdığı Milyonluk Malikane Tartışma Başlattı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bildiğiniz üzere köye ev yaptırmak her babanın hayalidir. Kimileri bunun için emekliliğini bekler kimileri ise ekonomik durumunun müsait olmasını. Her birine küçük, mütevazı bir ev yeterli olur fakat bazıları köy evi hasretini biraz uç boyutlarda yaşıyor.
Şırnak’ta Abdülkerim Özdemir isimli bir ağa, kendisi için inşa ettirdiği saray yavrusu malikaneyle sosyal medyada gündem oldu. Yapımı devam eden lüks malikanenin dışarıdan çekilen görüntüleri kısa sürede tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maliyet hesapları yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın