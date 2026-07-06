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Görülmemiş İhtişam: Şırnaklı Ağanın Kendisi İçin Yaptırdığı Milyonluk Malikane Tartışma Başlattı

Görülmemiş İhtişam: Şırnaklı Ağanın Kendisi İçin Yaptırdığı Milyonluk Malikane Tartışma Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 09:27 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 10:34

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Bildiğiniz üzere köye ev yaptırmak her babanın hayalidir. Kimileri bunun için emekliliğini bekler kimileri ise ekonomik durumunun müsait olmasını. Her birine küçük, mütevazı bir ev yeterli olur fakat bazıları köy evi hasretini biraz uç boyutlarda yaşıyor. 

Şırnak’ta Abdülkerim Özdemir isimli bir ağa, kendisi için inşa ettirdiği saray yavrusu malikaneyle sosyal medyada gündem oldu. Yapımı devam eden lüks malikanenin dışarıdan çekilen görüntüleri kısa sürede tartışma yarattı.

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Maliyet hesapları yapıldı.

Maliyet hesapları yapıldı.

Güneydoğu'da aşiret liderlerinin veya bölgenin önde gelen isimlerinin bu tarz büyük yapılar inşa ettirmesi aslında yabancı olduğumuz bir durum değil. Ancak günümüzün modern mimarisiyle Roma ve Grek tarzı yüksek sütunların birleştirilmesi, ilginç bir ihtişama sebep olmuş. Sosyal medyadaki yorumlarda kullanıcılar binanın lüksünü tartışırken, bir yandan da bölgedeki aşiret ekonomisinin ulaştığı devasa boyutları sorgulamaya başladı. 

Peki böyle bir evin ortalama maliyeti nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lüks, müstakil yapılar için belirlediği resmi m² birim maliyeti yaklaşık 33.900 TL civarında. Bu ölçekte sütunlu, yüksek tavanlı, özel mermer, taş işçiliği ve geniş dış cephe kaplaması olan yapılarda anahtar teslim piyasa maliyeti m² başına 55.000 TL ile 90.000 TL arasında değişir. Bina dışarıdan bakıldığında en az 3-4 katlı görünüyor ve kat başına taban alanı oldukça geniş. Brüt inşaat alanının ortalama 1.000 m² ile 1.500 m² arasında olduğu varsayılırsa;

  • Asgari (Kaba ve Standart İnce İşçilikle): 1.000 m² × 55.000 TL = ~55.000.000 TL 

  • Ortalama / Orantılı Lüks Yapım: 1.200 m² × 75.000 TL = ~90.000.000 TL 

  • Üst Düzey Malzeme ve Ultra Lüks Sınıfı: İthal kaplamalar, özel mekanik/akıllı sistemler ve çevre düzenlemesi dahil edildiğinde bu rakam 120.000.000 TL ve üzerine rahatlıkla çıkabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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