Ankara'da Sahibine Ulaşılamayan Aracın Park Ettiği Alana Asfalt Dökülemedi
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Ankara'da yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sırasında park halindeki bir otomobilin sahibine ulaşılamayınca ekipler çareyi arabanın etrafını asfaltlamakta buldu. Yolun ortasında adeta bir 'ada' gibi kalan aracın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Aracın sahibine ulaşılamadığı için aracın olduğu alana asfalt dökülemedi
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10 dakikada kayıplara karışan araçların sayısı da çok...
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Arabayı çekmek için pusuda beklemek...
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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