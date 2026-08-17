Ankara'da Sahibine Ulaşılamayan Aracın Park Ettiği Alana Asfalt Dökülemedi

Belediye ekiplerinin çekici çağırıp aracı kaldırmak yerine aracın etrafından dolanıp asfalt dökmesi, sosyal medyada hem büyük bir mizah malzemesine dönüştü hem de 'Bu kadarı da ancak bizde olur' dedirten klasik anlar arasına girdi. Görselin hızla yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, muhtemelen hiçbir şeyden haberi olmadan evinde oturan araç sahibinin yaşayacağı şoku ve ortaya çıkan bu absürt manzarayı eleştirdiler.