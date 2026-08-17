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Ankara'da Sahibine Ulaşılamayan Aracın Park Ettiği Alana Asfalt Dökülemedi

Ankara'da Sahibine Ulaşılamayan Aracın Park Ettiği Alana Asfalt Dökülemedi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 15:21
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Ankara'da yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sırasında park halindeki bir otomobilin sahibine ulaşılamayınca ekipler çareyi arabanın etrafını asfaltlamakta buldu. Yolun ortasında adeta bir 'ada' gibi kalan aracın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

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Aracın sahibine ulaşılamadığı için aracın olduğu alana asfalt dökülemedi

Aracın sahibine ulaşılamadığı için aracın olduğu alana asfalt dökülemedi

Belediye ekiplerinin çekici çağırıp aracı kaldırmak yerine aracın etrafından dolanıp asfalt dökmesi, sosyal medyada hem büyük bir mizah malzemesine dönüştü hem de 'Bu kadarı da ancak bizde olur' dedirten klasik anlar arasına girdi. Görselin hızla yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, muhtemelen hiçbir şeyden haberi olmadan evinde oturan araç sahibinin yaşayacağı şoku ve ortaya çıkan bu absürt manzarayı eleştirdiler.

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Kendi çekicilerini getirmek isteyenler oldu...

Kendi çekicilerini getirmek isteyenler oldu...
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10 dakikada kayıplara karışan araçların sayısı da çok...

10 dakikada kayıplara karışan araçların sayısı da çok...
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Arabayı çekmek için pusuda beklemek...

Arabayı çekmek için pusuda beklemek...
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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