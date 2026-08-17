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12 Milyon Dolara Aldıkları Uçak Gemisi Zehirli Çıktı: 23 Yıl Sonra Okyanusun Dibine Gömdüler

12 Milyon Dolara Aldıkları Uçak Gemisi Zehirli Çıktı: 23 Yıl Sonra Okyanusun Dibine Gömdüler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 10:14
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Fransa’nın 2000 yılında 12 milyon dolar karşılığında Brezilya’ya devrettiği 265 metrelik uçak gemisi Foch, bünyesinde barındırdığı tonlarca toksik atıkla birlikte Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine gömüldü. Satış sürecinde tamamlanmayan zehirli madde temizliği, 23 yıl boyunca devam eden teknik yetersizlikler ve uluslararası krizlerin ardından Brezilya Donanması, devasa askeri gemiyi batırmaktan başka bir çözüm yolu bulamadı.

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Kaynak: https://www.science-et-vie.com/nature...
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Fransız Donanması’nın Eski Amiral Gemisi Satış Sonrası Süreçte Atıl Kaldı

Fransız Donanması’nın Eski Amiral Gemisi Satış Sonrası Süreçte Atıl Kaldı

Fransız Donanması bünyesinde 1963 yılında hizmete giren ve 37 yıl boyunca nükleer denemeler dahil birçok operasyonda görev alan Foch, 2000 yılında Brezilya tarafından satın alınarak São Paulo adını aldı. Fransa satılmadan önce tehlikeli maddelerin arındırılacağını taahhüt etmesine rağmen, geminin bünyesindeki asbest, ağır metaller ve kimyasal bileşenlerin temizliği yarıda kaldı. Brezilya envanterine girdikten sonra çıkan yangınlar ve yedek parça yetersizliği nedeniyle seyrüsefer kabiliyetini büyük oranda kaybeden uçak gemisi, yüksek modernizasyon maliyetleri gerekçe gösterilerek 2017 yılında hizmet dışı bırakıldı.

İki Kıta Arasında Sürüklenen Dev Gemi Hiçbir Limana Kabul Edilmedi

İki Kıta Arasında Sürüklenen Dev Gemi Hiçbir Limana Kabul Edilmedi

Söküm işlemleri için 2021 yılında bir Türk firmasına satılan São Paulo, İzmir Aliağa’ya götürülmek üzere 2022 yılının ağustos ayında Rio de Janeiro’dan demir aldı. Cebelitarık Boğazı yakınlarında çevre örgütlerinin tehlikeli madde raporlarına yönelik tepkileri üzerine Türkiye geminin ithalat iznini iptal etti. Geri dönmek zorunda kalan gemi, gövdesindeki yıpranma gerekçesiyle Brezilya limanlarına da kabul edilmedi ve aylarca açık denizde sürüklendi.

Çevre Örgütlerinin Tepkisine Rağmen Tonlarca Zehirli Atık Okyanusun Tabanına Gömüldü

Çevre Örgütlerinin Tepkisine Rağmen Tonlarca Zehirli Atık Okyanusun Tabanına Gömüldü

3 Şubat 2023 tarihinde Brezilya Donanması, kontrolsüz bir batma riskine karşı gemiyi kıyıdan 350 kilometre uzaklıkta ve 5 bin metre derinlikte patlayıcılarla batırdı. Resmi makamlar gemide 9,6 ton asbest bulunduğunu açıklarken, çevre örgütleri yüzlerce ton ağır metal, cıva ve kadmiyum varlığına dikkat çekerek işlemi küresel bir çevre felaketi şeklinde nitelendirdi. Fransa ile Brezilya arasında gerçekleşen bu askeri devir teslim, 23 yılın ardından Atlantik Okyanusu’nun tabanında sonlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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