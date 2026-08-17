12 Milyon Dolara Aldıkları Uçak Gemisi Zehirli Çıktı: 23 Yıl Sonra Okyanusun Dibine Gömdüler

Söküm işlemleri için 2021 yılında bir Türk firmasına satılan São Paulo, İzmir Aliağa’ya götürülmek üzere 2022 yılının ağustos ayında Rio de Janeiro’dan demir aldı. Cebelitarık Boğazı yakınlarında çevre örgütlerinin tehlikeli madde raporlarına yönelik tepkileri üzerine Türkiye geminin ithalat iznini iptal etti. Geri dönmek zorunda kalan gemi, gövdesindeki yıpranma gerekçesiyle Brezilya limanlarına da kabul edilmedi ve aylarca açık denizde sürüklendi.