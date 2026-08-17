12 Milyon Dolara Aldıkları Uçak Gemisi Zehirli Çıktı: 23 Yıl Sonra Okyanusun Dibine Gömdüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science-et-vie.com/nature...
Fransa’nın 2000 yılında 12 milyon dolar karşılığında Brezilya’ya devrettiği 265 metrelik uçak gemisi Foch, bünyesinde barındırdığı tonlarca toksik atıkla birlikte Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine gömüldü. Satış sürecinde tamamlanmayan zehirli madde temizliği, 23 yıl boyunca devam eden teknik yetersizlikler ve uluslararası krizlerin ardından Brezilya Donanması, devasa askeri gemiyi batırmaktan başka bir çözüm yolu bulamadı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransız Donanması’nın Eski Amiral Gemisi Satış Sonrası Süreçte Atıl Kaldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki Kıta Arasında Sürüklenen Dev Gemi Hiçbir Limana Kabul Edilmedi
Çevre Örgütlerinin Tepkisine Rağmen Tonlarca Zehirli Atık Okyanusun Tabanına Gömüldü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın