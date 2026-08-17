Milyonluk Tarlasını Kızıp Terk Etti: 35 Yıl Sonra Ülkenin En Önemli Parkına Dönüştü

Süreci değerlendiren BCN Yaban Hayatı Vakfı Yöneticisi Brian Eversham, kamuoyunun gösterdiği yüksek duyarlılığın çevre koruma bilincini açıkça gözler önüne serdiğini ifade etti. Biyoçeşitlilik envanterlerine göre Strawberry Hill, 11 farklı yarasa türü, nesli tehdit altındaki üveyikler, nadir orkideler ve çok sayıda kelebek türü için hayati bir yaşam alanı sunuyor. Yıllarca insan müdahalesinden uzak kalması sayesinde kazandığı bu özgün ekosistem, alanı yalnızca yerel bir park değil, bölgesel ölçekte kritik bir biyolojik sığınak konumuna getiriyor.

Özellikle monokültür tarımın ve şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını parçaladığı bir dönemde Strawberry Hill, nesli tehlike altındaki türlerin çoğalabileceği ve güvenle barınabileceği nadir bir ekolojik koridor işlevi görüyor. Ekosistemin bozulmadan korunması, bölgedeki genetik çeşitliliğin sürdürülmesi ve gelecekteki çevre projeleri için canlı bir model oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Vakıf yönetimi, 377 dönümlük alanın tamamını kalıcı bir doğa koruma alanı olarak yönetmeyi ve bu hassas ekolojik dengeyi gelecek nesillere aktarmak üzere titizlikle korumayı planlıyor.