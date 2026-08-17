article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyonluk Tarlasını Kızıp Terk Etti: 35 Yıl Sonra Ülkenin En Önemli Parkına Dönüştü

Milyonluk Tarlasını Kızıp Terk Etti: 35 Yıl Sonra Ülkenin En Önemli Parkına Dönüştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinde yer alan 377 dönümlük bir buğday tarlası, sahibinin 1988 yılında üretimi durdurma kararının ardından otuz beş yıl boyunca insan müdahalesinden uzak kaldı. Yoğun tarım faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte doğanın kademeli olarak kontrolü eline aldığı Strawberry Hill adlı arazi, bölgenin en önemli genç orman ve yaban hayatı sığınaklarından biri haline geldi. Süreç içerisinde çalılar, otlaklar ve genç ağaçlarla kaplanan alan, Bedfordshire, Cambridgeshire ve Northamptonshire (BCN) Yaban Hayatı Vakfı tarafından resmi olarak satın alınarak kalıcı koruma altına alındı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.wildlifebcn.org/news/stra...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toprağın Yoğun Tarımdan Yaban Hayatı Sığınağına Evrilme Süreci Başarıyla Tamamlandı

Toprağın Yoğun Tarımdan Yaban Hayatı Sığınağına Evrilme Süreci Başarıyla Tamamlandı

1980’li yılların sonuna kadar gübre, tarım ilacı ve düzenli sürüm işlemleriyle işletilen arazi, arazi sahibi Hugh White’ın dönemin tarım politikaları ile kotalarına tepki göstermesiyle nadasa bırakıldı. Teşvik programlarının sona ermesinin ardından da tarımsal üretime dönülmemesi, arazinin biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ekosisteme dönüşmesini sağladı. Yapılan ekolojik saha araştırmaları, alanın günümüzde Bedfordshire genelindeki üreme çağındaki bülbüllerin yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Arazi sahibinin vefatı sonrasında mirasçıları alanın yeniden sanayi tipi tarıma açılmasını önlemek amacıyla koruma örgütleriyle iş birliği yoluna gitti.

Toplumsal Bağış Kampanyası Sayesinde Gereken Bütçeye Kısa Sürede Ulaşıldı

Toplumsal Bağış Kampanyası Sayesinde Gereken Bütçeye Kısa Sürede Ulaşıldı

Arazinin tamamının koruma altına alınabilmesi amacıyla BCN Yaban Hayatı Vakfı tarafından 1,5 milyon sterlin hedefli bir kamuoyu kampanyası hayata geçirildi. Arazinin ilk bölümü etik yatırım fonları ve çevre kuruluşlarının desteğiyle devralınırken, kalan kısım için başlatılan kitlesel fonlama ulusal basındaki haberlerin ardından büyük ivme kazandı. İki küçük çocuğun yol kenarında limonata satarak katıldığı bağış sürecine 3 bin 800’den fazla kişi katkı sağladı. Toplanan kamuoyu bağışları ile büyük özel hibelerin bir araya gelmesi sonucunda hedef tutara ulaşılarak arazinin mülkiyeti vakfa devredildi.

Bölgedeki Nadir Türler İçin Kalıcı Bir Ekolojik Merkez Oluşturuldu

Bölgedeki Nadir Türler İçin Kalıcı Bir Ekolojik Merkez Oluşturuldu

Süreci değerlendiren BCN Yaban Hayatı Vakfı Yöneticisi Brian Eversham, kamuoyunun gösterdiği yüksek duyarlılığın çevre koruma bilincini açıkça gözler önüne serdiğini ifade etti. Biyoçeşitlilik envanterlerine göre Strawberry Hill, 11 farklı yarasa türü, nesli tehdit altındaki üveyikler, nadir orkideler ve çok sayıda kelebek türü için hayati bir yaşam alanı sunuyor. Yıllarca insan müdahalesinden uzak kalması sayesinde kazandığı bu özgün ekosistem, alanı yalnızca yerel bir park değil, bölgesel ölçekte kritik bir biyolojik sığınak konumuna getiriyor.

Özellikle monokültür tarımın ve şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını parçaladığı bir dönemde Strawberry Hill, nesli tehlike altındaki türlerin çoğalabileceği ve güvenle barınabileceği nadir bir ekolojik koridor işlevi görüyor. Ekosistemin bozulmadan korunması, bölgedeki genetik çeşitliliğin sürdürülmesi ve gelecekteki çevre projeleri için canlı bir model oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Vakıf yönetimi, 377 dönümlük alanın tamamını kalıcı bir doğa koruma alanı olarak yönetmeyi ve bu hassas ekolojik dengeyi gelecek nesillere aktarmak üzere titizlikle korumayı planlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın