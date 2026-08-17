Milyonluk Tarlasını Kızıp Terk Etti: 35 Yıl Sonra Ülkenin En Önemli Parkına Dönüştü
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Kaynak: https://www.wildlifebcn.org/news/stra...
İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinde yer alan 377 dönümlük bir buğday tarlası, sahibinin 1988 yılında üretimi durdurma kararının ardından otuz beş yıl boyunca insan müdahalesinden uzak kaldı. Yoğun tarım faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte doğanın kademeli olarak kontrolü eline aldığı Strawberry Hill adlı arazi, bölgenin en önemli genç orman ve yaban hayatı sığınaklarından biri haline geldi. Süreç içerisinde çalılar, otlaklar ve genç ağaçlarla kaplanan alan, Bedfordshire, Cambridgeshire ve Northamptonshire (BCN) Yaban Hayatı Vakfı tarafından resmi olarak satın alınarak kalıcı koruma altına alındı.
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Toprağın Yoğun Tarımdan Yaban Hayatı Sığınağına Evrilme Süreci Başarıyla Tamamlandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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