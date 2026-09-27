Meyve suyunun koyulduğu karton kutular sadece kağıttan yapılmıyor. İçinde sıvının kağıda değmesini engelleyen plastik filmler, dışarıdan ışık ve oksijen girmesini önleyen mikroskobik alüminyum folyolar dahil tam 6 farklı katman var. Bunları presleyip rulo haline getirmek, standart bir cam veya pet şişe üretmekten çok daha masraflı bir teknoloji.
Bu Ürünlerden Hangilerinin Üretim Maliyeti Diğerlerine Göre Daha Yüksek?
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Marketten alıp sepete attığımız ya da masamızın üzerinde duran o sıradan eşyaların arka planında bazen akıl almaz bir Ar-Ge süreci ve devasa bütçeler yatıyor. Basit gördüğümüz bir ambalaj, çoğu zaman karmaşık bir elektronik aletten daha zorlu bir üretim bandından çıkabiliyor. Peki sen bu gizli maliyetleri ne kadar iyi görebiliyorsun?
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1. İçecek reyonundasın. Sence bu ambalajlardan hangisini üretmek fabrikalar için en pahalı işlemdir?
2. Kişisel bakım ürünlerine geldik. Aynı sepete attığın bu ürünlerden hangisinin üretim bandı daha karmaşık ve pahalıdır?
3. Ofis masandaki şu kırtasiye malzemelerinden hangisi kimyasal bir formül harikası olduğu için üretimi daha masraflıdır?
4. Mutfaktaki içecek stoklarına bakalım. Sence üretim aşamasında hangisi için en çok para harcanıyor?
5. Temizlik reyonundaki şu ürünlerden hangisi "katmanlı üretim" teknolojisi gerektirdiği için daha masraflıdır?
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6. Masanın üzerindeki küçük teknolojik parçalara bakalım. Sence hangisini o küçük boyuta sığdırmak fabrikalar için daha büyük bir derttir?
7. Dolabındaki kıyafetlerden hangisi dokuma değil de tamamen "mikro gözenek" teknolojisiyle üretildiği için çok daha pahalıdır?
8. Son olarak mutfak eşyalarına bakalım. Sence yüzey kaplaması nedeniyle hangisinin üretimi diğerlerinden daha zordur?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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