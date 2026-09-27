Bu Ürünlerden Hangilerinin Üretim Maliyeti Diğerlerine Göre Daha Yüksek?

Marketten alıp sepete attığımız ya da masamızın üzerinde duran o sıradan eşyaların arka planında bazen akıl almaz bir Ar-Ge süreci ve devasa bütçeler yatıyor. Basit gördüğümüz bir ambalaj, çoğu zaman karmaşık bir elektronik aletten daha zorlu bir üretim bandından çıkabiliyor. Peki sen bu gizli maliyetleri ne kadar iyi görebiliyorsun?