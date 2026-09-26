article/comments
article/share
Haberler
Finans
Alışveriş Tercihlerine Göre Ne Kadar Planlı Birisin?

etiket Alışveriş Tercihlerine Göre Ne Kadar Planlı Birisin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
26.09.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayanlardan mısın, yoksa mağazaya girip kaderine teslim olanlardan mı? 😄 Sepetine attığın ürünlerden indirim karşısındaki duruşuna kadar verdiğin her karar, aslında ne kadar planlı olduğunu biraz ele veriyor. 

Haydi seçimlerini yap, alışveriş konusunda kontrolün ne kadar sende görelim!👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile! Markete girdiğinde ilk olarak hangisini yaparsın?

1. İlk sorumuzla başladık bile! Markete girdiğinde ilk olarak hangisini yaparsın?

2. Alışveriş yaparken kendini ne kadar plana sadık biri olarak görüyorsun? 1’den 5’e puanla!

3. Çok beğendiğin ama almayı hiç düşünmediğin bir ürün karşına çıktı. Ne yaparsın?

4. Sepetine bunlardan sadece birini ekleyebilirsin. Hangisini seçersin?

5. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlar mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendine küçük bir alışveriş ödülü vereceksin. Hangisini seçersin?

7. İndirimde üç ürün gördün. Hangisi seni daha kolay ikna eder?

8. Burcunu seç bakalım! Alışveriş konusunda yıldızların seni ne kadar planlı yapmış görelim.

Sen tam bir plan program insanısın!

Sen tam bir plan program insanısın!

Sen alışverişe “Bir bakıp çıkarım” diye girip üç poşetle çıkanlardan değilsin. Ne alacağını biliyor, bütçeni kafanda az çok belirliyor ve kolay kolay rotandan sapmıyorsun. İndirim tabelaları bile seni yolundan çevirmek için bayağı uğraşmak zorunda. Sepetine baktığımızda her şeyin bir sebebi var gibi görünüyor. Kısacası alışveriş konusunda kontrol tamamen sende!

Planlısın ama küçük kaçamakların var!

Planlısın ama küçük kaçamakların var!

Sen aslında gayet planlı birisin ama arada sepete “Bunu da hak ettim” ürünleri düşebiliyor. 😄 Liste yapıyorsun, fiyatları düşünüyorsun, ihtiyacını biliyorsun ama güzel bir fırsat görünce de taş kalpli davranamıyorsun. Neyse ki ipin ucunu tamamen kaçırmıyorsun. Senin alışveriş düzenin biraz plan, biraz keyif; bizce gayet güzel bir denge!

Plan dediğin biraz esneyebilir!

Plan dediğin biraz esneyebilir!

Sen alışveriş konusunda plan yapmaya çalışıyorsun ama mağazaya girdikten sonra olaylar biraz kendi akışına bırakılıyor. Listeyle çıkıp listede olmayan üç şeyle eve dönmen gayet mümkün. Özellikle indirimler, güzel ambalajlar ve “son bir tane kaldı” cümlesi zayıf noktan olabilir. 😄 Yine de tamamen kontrolsüz değilsin; sadece spontane kararlarla aranın biraz fazla iyi olduğunu söyleyelim.

Senin alışverişlerin tamamen içinden geldiği gibi!

Senin alışverişlerin tamamen içinden geldiği gibi!

Plan mı? Liste mi? Bütçe mi? Sen alışverişe biraz daha “Bakalım bugün karşımıza ne çıkacak?” kafasıyla yaklaşıyorsun. 😄 Bir ürünü sevdiysen ihtiyaç olup olmadığını düşünmek bazen ikinci plana düşebiliyor. Sepetin başlangıçta sakin görünürken kasaya geldiğinde küçük bir sürprize dönüşmesi de çok olası. Senin için alışveriş yalnızca ihtiyaç değil, biraz da eğlence ve anlık mutluluk meselesi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
onedio.mimi
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın