Alışveriş Tercihlerine Göre Ne Kadar Planlı Birisin?

Plan mı? Liste mi? Bütçe mi? Sen alışverişe biraz daha “Bakalım bugün karşımıza ne çıkacak?” kafasıyla yaklaşıyorsun. 😄 Bir ürünü sevdiysen ihtiyaç olup olmadığını düşünmek bazen ikinci plana düşebiliyor. Sepetin başlangıçta sakin görünürken kasaya geldiğinde küçük bir sürprize dönüşmesi de çok olası. Senin için alışveriş yalnızca ihtiyaç değil, biraz da eğlence ve anlık mutluluk meselesi!