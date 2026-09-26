Alışveriş Tercihlerine Göre Ne Kadar Planlı Birisin?
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Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayanlardan mısın, yoksa mağazaya girip kaderine teslim olanlardan mı? 😄 Sepetine attığın ürünlerden indirim karşısındaki duruşuna kadar verdiğin her karar, aslında ne kadar planlı olduğunu biraz ele veriyor.
Haydi seçimlerini yap, alışveriş konusunda kontrolün ne kadar sende görelim!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Markete girdiğinde ilk olarak hangisini yaparsın?
2. Alışveriş yaparken kendini ne kadar plana sadık biri olarak görüyorsun? 1’den 5’e puanla!
3. Çok beğendiğin ama almayı hiç düşünmediğin bir ürün karşına çıktı. Ne yaparsın?
4. Sepetine bunlardan sadece birini ekleyebilirsin. Hangisini seçersin?
5. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlar mısın?
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6. Kendine küçük bir alışveriş ödülü vereceksin. Hangisini seçersin?
7. İndirimde üç ürün gördün. Hangisi seni daha kolay ikna eder?
8. Burcunu seç bakalım! Alışveriş konusunda yıldızların seni ne kadar planlı yapmış görelim.
Sen tam bir plan program insanısın!
Planlısın ama küçük kaçamakların var!
Plan dediğin biraz esneyebilir!
Senin alışverişlerin tamamen içinden geldiği gibi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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