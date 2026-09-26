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İki Kardeşi Yan Yana Görenler Şaşırdı: Murat Boz'un Gözlerden Uzak Olan Abisi Ali Boz Ortaya Çıktı!

İki Kardeşi Yan Yana Görenler Şaşırdı: Murat Boz'un Gözlerden Uzak Olan Abisi Ali Boz Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 15:03
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Murat Boz bu kez abisiyle karşımızda! Ünlü şarkıcı, Ali Boz'la yan yana çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İki kardeşi aynı karede görenlerin dikkatini benzerlikleri çekti. Murat Boz'un hayranlarının adını daha önce duyduğu Ali Boz, kardeşinin kariyerinde de uzun zamandır yanında. Gelin, yeni fotoğrafa ve Ali Boz'un kim olduğuna bakalım.

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Murat Boz'u sahnede, televizyonda ve sosyal medyada sık sık görüyoruz; ailesiyle verdiği kareler ise ayrı bir ilgi topluyor.

Murat Boz'u sahnede, televizyonda ve sosyal medyada sık sık görüyoruz; ailesiyle verdiği kareler ise ayrı bir ilgi topluyor.

Pop müziğin en tanınan isimlerinden Murat Boz, şarkılarının yanı sıra yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalıyor. Hayranları onun sahnedeki haline alışık olsa da aile üyeleriyle yan yana geldiği fotoğraflar daha farklı bir merak uyandırıyor.

Boz'un son paylaşımında da yanında abisi Ali Boz vardı. Şarkıcı, iki kardeşin birlikte çekildiği fotoğrafa uzun bir not düşmek yerine siyah ve beyaz kalp emojileri ekledi. Kardeşlerin yakınlığı ise fotoğrafın kendisinden belli oluyor.

Peki Murat Boz'un abisi Ali Boz kim?

Ali Boz'un adı müzik dünyasına uzak değil. Uzun yıllardır Murat Boz'un çalışmalarında yanında yer alıyor ve kardeşinin menajerlik süreçleriyle ilgileniyor. Bu nedenle Murat Boz'u yakından takip edenler Ali Boz'u biliyor olabilir; ancak iki kardeşi böyle yan yana görmeyenler için son fotoğraf bir tanışma fırsatı oldu.

Ali Boz'un bir de yazarlık yönü var. Büyük Resim adlı çalışmasının ardından Validebağ Köşkü romanını yayımlamıştı. Yani kardeşinin kariyerindeki rolünün dışında, kendi üretimleriyle de adından söz ettirdi.

Murat Boz'un abisiyle paylaştığı son kareye bir bakın!

Murat Boz'un abisiyle paylaştığı son kareye bir bakın!

Murat Boz'un hesabından paylaştığı fotoğrafta iki kardeş yan yana gülümseyerek poz veriyor. Murat Boz siyah ceketiyle, Ali Boz ise siyah üstüyle karede yer alıyor. Özellikle yüz hatlarındaki benzerlik, ikisini aynı fotoğrafta görünce daha belirgin hale geliyor.

Ali Boz, Murat Boz'un hayatında yeni ortaya çıkan bir isim değil; daha önce de kardeşinin yanında görülmüştü. Hatta Murat Boz'un balmumu heykelinin tanıtımında ailesiyle birlikte yer almıştı. Son paylaşım ise iki kardeşi yeniden gündeme taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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