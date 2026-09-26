İki Kardeşi Yan Yana Görenler Şaşırdı: Murat Boz'un Gözlerden Uzak Olan Abisi Ali Boz Ortaya Çıktı!

Pop müziğin en tanınan isimlerinden Murat Boz, şarkılarının yanı sıra yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalıyor. Hayranları onun sahnedeki haline alışık olsa da aile üyeleriyle yan yana geldiği fotoğraflar daha farklı bir merak uyandırıyor.

Boz'un son paylaşımında da yanında abisi Ali Boz vardı. Şarkıcı, iki kardeşin birlikte çekildiği fotoğrafa uzun bir not düşmek yerine siyah ve beyaz kalp emojileri ekledi. Kardeşlerin yakınlığı ise fotoğrafın kendisinden belli oluyor.

Peki Murat Boz'un abisi Ali Boz kim?

Ali Boz'un adı müzik dünyasına uzak değil. Uzun yıllardır Murat Boz'un çalışmalarında yanında yer alıyor ve kardeşinin menajerlik süreçleriyle ilgileniyor. Bu nedenle Murat Boz'u yakından takip edenler Ali Boz'u biliyor olabilir; ancak iki kardeşi böyle yan yana görmeyenler için son fotoğraf bir tanışma fırsatı oldu.

Ali Boz'un bir de yazarlık yönü var. Büyük Resim adlı çalışmasının ardından Validebağ Köşkü romanını yayımlamıştı. Yani kardeşinin kariyerindeki rolünün dışında, kendi üretimleriyle de adından söz ettirdi.