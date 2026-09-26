İki Kardeşi Yan Yana Görenler Şaşırdı: Murat Boz'un Gözlerden Uzak Olan Abisi Ali Boz Ortaya Çıktı!
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Murat Boz bu kez abisiyle karşımızda! Ünlü şarkıcı, Ali Boz'la yan yana çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İki kardeşi aynı karede görenlerin dikkatini benzerlikleri çekti. Murat Boz'un hayranlarının adını daha önce duyduğu Ali Boz, kardeşinin kariyerinde de uzun zamandır yanında. Gelin, yeni fotoğrafa ve Ali Boz'un kim olduğuna bakalım.
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Murat Boz'u sahnede, televizyonda ve sosyal medyada sık sık görüyoruz; ailesiyle verdiği kareler ise ayrı bir ilgi topluyor.
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Murat Boz'un abisiyle paylaştığı son kareye bir bakın!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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