Leyla ile Mecnun'un Mecnun'u Ali Atay Saç Ekimi Sonrası Yaşadığı Değişimle Gündemde!

Ali Atay'ın son görüntüsü, filmin okuma provasında ortaya çıktı.

Ali Atay'ın saç ekimi öncesi ve sonrası olarak paylaşılan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, yeni filmi Köpek Balıkları için düzenlenen okuma provasında da görüntülendi. Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Evliya Aykan ve Derya Karadaş'ın katıldığı provadan paylaşılan karelerde Atay'ın saçlarının son hali dikkat çekti.

Atay'ın hem yazdığı hem de başrollerinden birini üstlendiği filmin çekimlerine yakında başlanacak. Köpek Balıkları'nın 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.