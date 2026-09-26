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Leyla ile Mecnun'un Mecnun'u Ali Atay Saç Ekimi Sonrası Yaşadığı Değişimle Gündemde!

Leyla ile Mecnun'un Mecnun'u Ali Atay Saç Ekimi Sonrası Yaşadığı Değişimle Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 12:41
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Onu yıllardır Mecnun olarak tanıyoruz. Ali Atay, oyunculuğunun yanı sıra yazdığı ve yönettiği işlerle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hazal Kaya ile evliliği de magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Atay'ın 2022'de yaptırdığı saç ekimi ise o dönem epey konuşulmuştu. Oyuncunun eski ve sonraki fotoğrafları yan yana gelince değişimi bir kez daha dikkat çekti.

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Ali Atay denince akla hâlâ ilk Mecnun geliyor!

Ali Atay denince akla hâlâ ilk Mecnun geliyor!

Leyla ile Mecnun dizisindeki Mecnun Çınar karakteri, Ali Atay'ı geniş kitlelerle buluşturan rol oldu. Dizinin kendine has mizahı yıllar içinde kültleşirken Atay da izleyicinin gözünde Mecnun'la özdeşleşti. Daha sonra farklı oyunculuk projelerinde yer aldı; kamera arkasında senarist ve yönetmen olarak da çalıştı. Son dönemde Serkan Keskin'le birlikte rol aldığı Anonim dizisi ve hazırladığı yeni film projesiyle de adından söz ettirdi.

Saç ekimi haberi 2022'de gündem olmuştu. O dönem yayımlanan haberlerde işlemin yaklaşık sekiz saat sürdüğü ve ön bölgeye 4 bin 500 greft uygulandığı aktarıldı. Eşi Hazal Kaya'nın kendisini bu karara zorladığı yönündeki iddialar da konuşuldu. Kaya ise konuyla ilgili açıklamasında ailelerinde hiçbir şeyin baskıyla yürümediğini söyleyerek bu iddiayı reddetti.

Ali Atay'ın saç ekimi öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen halleri sosyal medyada gündem oldu.

Ali Atay'ın saç ekimi öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen halleri sosyal medyada gündem oldu.

Ali Atay'ın son görüntüsü, filmin okuma provasında ortaya çıktı.

Ali Atay'ın saç ekimi öncesi ve sonrası olarak paylaşılan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, yeni filmi Köpek Balıkları için düzenlenen okuma provasında da görüntülendi. Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Evliya Aykan ve Derya Karadaş'ın katıldığı provadan paylaşılan karelerde Atay'ın saçlarının son hali dikkat çekti.

Atay'ın hem yazdığı hem de başrollerinden birini üstlendiği filmin çekimlerine yakında başlanacak. Köpek Balıkları'nın 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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