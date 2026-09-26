Leyla ile Mecnun'un Mecnun'u Ali Atay Saç Ekimi Sonrası Yaşadığı Değişimle Gündemde!
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Onu yıllardır Mecnun olarak tanıyoruz. Ali Atay, oyunculuğunun yanı sıra yazdığı ve yönettiği işlerle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hazal Kaya ile evliliği de magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Atay'ın 2022'de yaptırdığı saç ekimi ise o dönem epey konuşulmuştu. Oyuncunun eski ve sonraki fotoğrafları yan yana gelince değişimi bir kez daha dikkat çekti.
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Ali Atay denince akla hâlâ ilk Mecnun geliyor!
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Ali Atay'ın saç ekimi öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen halleri sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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