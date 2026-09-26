28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Festivalleri

Eylül ayına veda edip Ekim'e harika bir başlangıç yaptığımız bu haftada, İstanbul sahnelerinde müzik ve eğlence hiç hız kesmiyor! Şehrin dört bir yanındaki görkemli açık hava sahnelerinden samimi kulüplere kadar her köşe başı sanatla, dansla ve eşsiz melodilerle dolup taşıyor. Bu hafta Buray, Sagopa Kajmer, Hande Yener, Evgeny Grinko, Amr Diab ve Serdar Ortaç gibi birbirinden değerli isimlerle unutulmaz anlar biriktirmeye hazır olun.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? İşte 28 Eylül – 4 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

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