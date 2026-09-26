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28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Festivalleri

28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 13:09
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Eylül ayına veda edip Ekim'e harika bir başlangıç yaptığımız bu haftada, İstanbul sahnelerinde müzik ve eğlence hiç hız kesmiyor! Şehrin dört bir yanındaki görkemli açık hava sahnelerinden samimi kulüplere kadar her köşe başı sanatla, dansla ve eşsiz melodilerle dolup taşıyor. Bu hafta Buray, Sagopa Kajmer, Hande Yener, Evgeny Grinko, Amr Diab ve Serdar Ortaç gibi birbirinden değerli isimlerle unutulmaz anlar biriktirmeye hazır olun.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? İşte 28 Eylül – 4 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Buray: 29 Eylül Salı saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde romantik şarkılarıyla kalpleri ısıtıyor.

  • Zei: 29 Eylül Salı saat 21:00'de Fil Sahne mekanında taptaze enerjisiyle kulakların pasını siliyor.

  • Yılmaz Taner Konseri: 30 Eylül Çarşamba saat 21:00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde pop ritimleriyle kalabalıkları coşturuyor.

  • Maderzat & Yeşim Salkım Single Lansman Konseri: 1 Ekim Perşembe saat 21:00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde yepyeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

  • Berkay: 2 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde güçlü vokaliyle geceye damgasını vuruyor.

  • Aşkın Nur Yengi: 2 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde eskimeyen romantik klasikleriyle nostaljik bir rüzgar estiriyor.

  • Okan Reis - Akustik Sahne: 2 Ekim Cuma saat 21:30'da Sanat Performance mekanında samimi ve akustik bir dinleti vadediyor.

  • Kadebostany: 2 Ekim Cuma saat 22:00'de JJ Arena sahnesinde sınırları aşan pop ve elektronik senteziyle izleyiciyi büyülüyor.

  • Çelik Konseri: 2 Ekim Cuma saat 22:30'da Mask Beach sahnesinde 90'lardan bugüne uzanan hitleriyle eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Murat Başaran Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Noche Costa sahnesinde hareketli hitleriyle müzikseverleri kucaklıyor.

  • Cem Belevi: 3 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Çapa Pera mekanında romantik pop tınılarıyla unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

  • Ceren Sagu Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 20:30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde dinleyicilere keyifli dakikalar sunuyor.

  • Hande Yener Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde iddialı sahne şovu ve bitmeyen enerjisiyle nefes kesiyor.

  • Serdar Ortaç: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde eğlenceyi ve dansı sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Gökhan Namlı Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde coşkulu repertuvarıyla müzikseverleri mest ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Eve Dönüş Yok: 2 Ekim Cuma saat 20:00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde alternatif rock tınılarıyla sağlam bir müzik ziyafeti çekiyor.

  • Deniz Tekin: 2 Ekim Cuma saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde duygu yüklü sesiyle kalplere dokunuyor.

  • October Tide: 3 Ekim Cumartesi saat 20:00'de The Wall Saloon & Performance mekanında sert ezgileriyle metal tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Redd Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de JJ Arena sahnesinde isyankar ritimleriyle izleyicisini ateşe veriyor.

  • Yüksek Sadakat Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde dillere pelesenk olmuş rock hitlerini tek bir ağızdan söyletiyor.

  • Tuğkan Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:30'da Muaf Kadıköy sahnesinde içten besteleriyle dinleyenleri derinlere çekiyor.

  • Leyla The Band: 4 Ekim Pazar saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde efsanevi şarkılarıyla açık havayı inletiyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 30 Eylül Çarşamba saat 23:00'te Avalon Kuruçeşme sahnesinde bitmeyen enerjisiyle görkemli bir DJ şovu sergiliyor.

  • Particles: 2 Ekim Cuma saat 23:59'da Blind İstanbul sahnesinde çarpıcı beat'leriyle elektronik müzik tutkunlarını hipnotize ediyor.

  • Electro Sessions: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Blind İstanbul sahnesinde elektronik müziğin ritmini doruklarda yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Allame Albüm Lansman: 30 Eylül Çarşamba saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde iddialı yeni parçalarıyla hip-hop ateşini yakıyor.

  • Sancak Konseri: 1 Ekim Perşembe saat 20:00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde melankolik rap rüzgarları estiriyor.

  • Sefo Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde listeleri altüst eden şarkılarıyla kalabalıkları coşturuyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY: 3 Ekim Cumartesi saat 23:59'da Blind İstanbul sahnesinde hip-hop'ın altın çağına kesintisiz bir dans yolculuğu yaptırıyor.

  • Sagopa Kajmer Konseri: 4 Ekim Pazar saat 21:00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde usta işi flow'larıyla geceye damgasını vuruyor.

  • JEFE: 4 Ekim Pazar saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde underground enerjisiyle coşkuyu zirveye taşıyor.

  • Çağrı Sinci Konseri: 4 Ekim Pazar saat 21:45'te Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert ritimleriyle izleyicisini sarsıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • Barcelona Gipsy Balkan Orchestra: 29 Eylül Salı saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda Balkan ve Gipsy melodileriyle benzersiz bir kültürel şölen sunuyor.

  • Mustafa Özarslan Konseri: 29 Eylül Salı saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında türküleriyle dinleyenlerin içini ısıtıyor.

  • Koma Amed Konseri: 30 Eylül Çarşamba saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde köklü ezgileriyle dinleyicileri mest ediyor.

  • Bülent Ersoy: 2 Ekim Cuma saat 20:00'de Çapa Pera sahnesinde Türk sanat müziğinin divası olarak kulakların pasını siliyor.

  • Nurettin Rençber Konseri: 2 Ekim Cuma saat 20:30'da Sancaktepe Sahnesi'nde duygu dolu eserleriyle yüreklere dokunuyor.

  • Işık Berfin Konseri: 2 Ekim Cuma saat 20:30'da Sahne Dragos mekanında özgün yorumuyla dinleyicileri kucaklıyor.

  • Ekin Uzunlar Konseri: 2 Ekim Cuma saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında Karadeniz rüzgarları eşliğinde kemençesiyle coşturuyor.

  • Amr Diab Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 19:00'da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde dünya çapındaki hitleriyle Arap müziğinin efsanevi esintilerini şehre taşıyor.

  • Yavuz Bingöl - Efsun of Anatolia: 3 Ekim Cumartesi saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda Anadolu'nun eşsiz tınılarını muazzam bir ustalıkla birleştiriyor.

  • Halil Sezai Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 21:30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde arabesk ve popu harmanladığı şarkılarıyla hüznü ve isyanı paylaşıyor.

  • Ezginin Günlüğü: 3 Ekim Cumartesi saat 21:30'da Kadıköy Sahne'de yıllara meydan okuyan besteleriyle huzur dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Nevzat Ak Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 22:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde samimi türküleriyle dinleyiciyi geçmişe götürüyor.

  • Ümit Yaşar Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında arabesk esintileriyle unutulmaz dakikalar vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Geçmişten Günümüze 90'lar 2000'ler Türkçe Pop: 29 Eylül Salı saat 21:00'de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde hafta içi de bitmeyen bir dans coşkusu sunuyor.

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 30 Eylül Çarşamba saat 22:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında hit parçalarla eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 2 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde zaman tünelinde bitmeyen bir müzik ziyafeti vadediyor.

  • Diskodayız-90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 2 Ekim Cuma saat 21:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında eski dostlarla kadeh kaldırılan nostaljik bir hava yaratıyor.

  • 90'S Party: 2 Ekim Cuma saat 21:30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde 90'ların unutulmaz hitleriyle geçmişe keyifli bir köprü kuruyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 2 Ekim Cuma saat 22:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında CD çalarların altın çağına dans ettiriyor.

  • D.I.S.C.O M.I.S.C.O | Türkçe Pop Gecesi: 3 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında geçmişin bitmeyen enerjisini dans pistine taşıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • sade. (by Cemalyon): 1 Ekim Perşembe saat 20:00'de All Saints Moda Kilisesi'nde kilisenin büyüleyici akustiğinde ruhu dinlendiriyor.

  • Eric Christian: 1 Ekim Perşembe saat 20:30'da Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi'nde neo-klasik ezgileriyle dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.

  • Melodic Candle: 2 Ekim Cuma saat 18:45'te All Saints Moda Kilisesi'nde yüzlerce mumun ışığında uhrevi bir dinleti sunuyor.

  • Klarnetin Yıldızları: 2 Ekim Cuma saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda virtüözlerin nefes kesen performanslarıyla büyüleyici bir müzik ziyafeti çekiyor.

  • Şamhal İsmail & String Quartet: 3 Ekim Cumartesi saat 18:45'te All Saints Moda Kilisesi'nde yaylıların zarafetini muhteşem bir atmosferle buluşturuyor.

  • HABİTAT X Evgeny Grinko: 3 Ekim Cumartesi saat 21:00'de HABİTAT Hilltown sahnesinde usta bestecinin piyano tuşlarından dökülen melodilerle ruhu arındırıyor.

  • Evgeny Grinko Konseri: 4 Ekim Pazar saat 21:00'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi sahnesinde eşsiz besteleriyle unutulmaz bir klasik müzik şöleni yaratıyor.

Bu Haftanın Caz Rotaları

  • İLHAN ERŞAHİN'S ISTANBUL SESSIONS 'Alp Ersönmez-Turgut Alp Bekoğlu-İzzet Kızıl': 30 Eylül Çarşamba saat 20:00'de Blind İstanbul sahnesinde dünya standartlarında bir caz füzyon gecesi yaşatıyor.

  • JIMMY SAX - Toi & Moi European Tour 2026: 2 Ekim Cuma saat 22:00'de Babylon sahnesinde saksafonun büyülü notalarını elektronik ritimlerle dans ettiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

  • Zilli Zarife ile Kadınlar Matinası: 30 Eylül Çarşamba saat 22:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında bol kahkahalı ve danslı bir buluşmaya imza atıyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 1 Ekim Perşembe saat 21:30'da JJ Pub Kanyon sahnesinde dev bir karaoke deneyimiyle sahneyi size bırakıyor.

  • SU SONIA 'Kingo Disco Gecesi': 2 Ekim Cuma saat 22:30'da Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında teatral şovu ve caz-disko ezgileriyle seyirciyi büyülüyor.

  • Gülinler - Moda63 Ev Konseri: 3 Ekim Cumartesi saat 19:00'da Moda63 mekanında evin sıcaklığında samimi ve eşsiz bir dinleti sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

  • October in Bosphorus: 2 Ekim Cuma saat 18:00'de SudaTur teknesinde Boğaz'ın büyüleyici manzarasında coşkulu bir festival ruhu estiriyor.

  • Hood In The Woods: 3 Ekim Cumartesi saat 16:00'da Life Park doğasında muazzam müzikler ve bitmeyen enerjiyle gençleri kucaklıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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