Bir Yurt Odasındaki Sevr Anlaşması'nı Aratmayan Kurallar Çok Konuşuldu

Yurtta kalan bir öğrencinin X'te paylaştığı fotoğraf, yeni dönemin ilk günlerinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Nakil aldırıp yeni odasına ilk kez giren kullanıcı, odaya bantlanmış el yazısı bir kural listesiyle karşılaştı ve kâğıdı 'akşam odada fight var' notuyla paylaştı. Listede alarmların mümkün olduğunca titreşimde kullanılması, odada telefonla konuşulmaması, temizlik ve çöp sırasına uyulması, başkalarının masa ve dolabının izinsiz kullanılmaması, iç ve dış terliğine dikkat edilmesi, lavabo önüne dökülen saçların toplanması gibi maddeler yer alıyor. Asıl tartışmayı ise siyah kalemle yazılmış son iki madde başlattı: temizliği baştan savma yapanın bir ay boyunca temizliği tek başına üstlenmesi ve saat 23.00'ten sonra odaya girenlerin idareye bildirilmesi. Kimi listeyi toplu yaşamın olmazsa olmazı sayarken kimi yurt odasının kışlaya döndüğünü düşünüyor.