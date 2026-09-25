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Bir Yurt Odasındaki Sevr Anlaşması'nı Aratmayan Kurallar Çok Konuşuldu

Bir Yurt Odasındaki Sevr Anlaşması'nı Aratmayan Kurallar Çok Konuşuldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 14:39
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Yurtta kalan bir öğrencinin X'te paylaştığı fotoğraf, yeni dönemin ilk günlerinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Nakil aldırıp yeni odasına ilk kez giren kullanıcı, odaya bantlanmış el yazısı bir kural listesiyle karşılaştı ve kâğıdı 'akşam odada fight var' notuyla paylaştı. Listede alarmların mümkün olduğunca titreşimde kullanılması, odada telefonla konuşulmaması, temizlik ve çöp sırasına uyulması, başkalarının masa ve dolabının izinsiz kullanılmaması, iç ve dış terliğine dikkat edilmesi, lavabo önüne dökülen saçların toplanması gibi maddeler yer alıyor. Asıl tartışmayı ise siyah kalemle yazılmış son iki madde başlattı: temizliği baştan savma yapanın bir ay boyunca temizliği tek başına üstlenmesi ve saat 23.00'ten sonra odaya girenlerin idareye bildirilmesi. Kimi listeyi toplu yaşamın olmazsa olmazı sayarken kimi yurt odasının kışlaya döndüğünü düşünüyor.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Kâğıtta yazan kurallar şöyle:

  • Alarmları mümkün olduğunca titreşimde kullanmak
  • İçeride telefon konuşması yapmamaya dikkat etmek
  • Temizlik ve çöp değiştirme sırasına dikkat etmek ve takip etmek
  • Başkalarının masa, komodin, dolap vb. eşyalarını izinsiz kullanmamak
  • İç dış terliğine dikkat etmek
  • Saçlarımızı banyo giderinde bırakmamak, lavabonun önünde saç yaptıktan sonra yere dökülen saçları toplamak
  • Temizliği baştan savma yapanlar 1 ay boyunca temizliği kendisi yapacak
  • 23.00'dan sonra odaya giriş yapanlar idareye bildirilir

Paylaşımın sahibi, tweet büyüyünce oda arkadaşlarının verdiği cevabı da aktardı

Paylaşımın sahibi, tweet büyüyünce oda arkadaşlarının verdiği cevabı da aktardı
twitter.com

Paylaşımın sahibinin anlattığına göre kâğıdı yazan oda arkadaşları tweet'i görmüş ve kuralları aslında geçen yıl odaya yeni gelenler gitsin diye yazdıklarını söylemiş. Kullanıcı, nakil aldırıp odaya o gün ilk kez geldiğini, kâğıdı da atmayı planladığını ekledi.

Maddeleri tek tek puanlayan biri yalnızca son ikisine itiraz etti

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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