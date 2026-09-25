Bir Yurt Odasındaki Sevr Anlaşması'nı Aratmayan Kurallar Çok Konuşuldu
Yurtta kalan bir öğrencinin X'te paylaştığı fotoğraf, yeni dönemin ilk günlerinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Nakil aldırıp yeni odasına ilk kez giren kullanıcı, odaya bantlanmış el yazısı bir kural listesiyle karşılaştı ve kâğıdı 'akşam odada fight var' notuyla paylaştı. Listede alarmların mümkün olduğunca titreşimde kullanılması, odada telefonla konuşulmaması, temizlik ve çöp sırasına uyulması, başkalarının masa ve dolabının izinsiz kullanılmaması, iç ve dış terliğine dikkat edilmesi, lavabo önüne dökülen saçların toplanması gibi maddeler yer alıyor. Asıl tartışmayı ise siyah kalemle yazılmış son iki madde başlattı: temizliği baştan savma yapanın bir ay boyunca temizliği tek başına üstlenmesi ve saat 23.00'ten sonra odaya girenlerin idareye bildirilmesi. Kimi listeyi toplu yaşamın olmazsa olmazı sayarken kimi yurt odasının kışlaya döndüğünü düşünüyor.
İlk paylaşım şöyleydi:
Paylaşımın sahibi, tweet büyüyünce oda arkadaşlarının verdiği cevabı da aktardı
Maddeleri tek tek puanlayan biri yalnızca son ikisine itiraz etti
Aynı kuralları kendi odasında uygulayan biri, huzurlarını buna bağladı
23.00 kuralının bile savunucusu çıktı, gerekçe gece hazırlanırken çıkan ses
İdareye bildirme maddesi üniversiteliler için fazla çocukça bulundu
Birine göre kâğıdın adı çoktan belliydi: 2026 Sevr Oda Antlaşması
Bir başkasına göre odaya çoktan kayyum atanmıştı
Aile evini aratmayan bir düzen kurulduğunu söyleyen de vardı
Saat 23.00'ten sonra odanın kutsallığı mı bozuluyor?
Alarmı titreşimde kurmanın mantığı da sorgulandı
İç ve dış terliği ayrımı da payını aldı
Tuvalete giderken parmak kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak edildi
Listeyi bir adım ileri götürüp pazar gününü duş günü ilan eden de oldu
Bir ay boyunca temizlik cezasının uygulanacağına pek inanan yok
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