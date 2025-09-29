onedio
KYK Yurdunda Kalan Öğrenci Oda Arkadaşlarınının Dağınıklığını İfşa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2025 - 16:34

Yeni akademik yılın başlamasıyla yurt telaşı da başladı. Pek çok kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki odalarını paylaştı. Tabii derslerin başlaması, gelen giden sirkülasyonu derken ufak çaplı kaoslar da yaşandı. Her ortak alanda olduğu gibi arkadaşlarının ortak yaşam kurallarına uymamasından yakınanlar da oldu.

Bir KYK sakini ise X hesabında odasının durumunu paylaştı. Odanın dağınıklığı sağa sola atılmış pet şişelerle halihazırda ufak olan odanın adeta çöp eve döndüğü yorumlarda belirtildi. O gönderi Twitter'da binlerce görüntülenme aldı.

Paylaşım şöyleydi;

KYK sakini fotoğrafı 'Ben bunları nereye şikayet edebilirim?' başlığıyla paylaştı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
