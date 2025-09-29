KYK Yurdunda Kalan Öğrenci Oda Arkadaşlarınının Dağınıklığını İfşa Etti
Yeni akademik yılın başlamasıyla yurt telaşı da başladı. Pek çok kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki odalarını paylaştı. Tabii derslerin başlaması, gelen giden sirkülasyonu derken ufak çaplı kaoslar da yaşandı. Her ortak alanda olduğu gibi arkadaşlarının ortak yaşam kurallarına uymamasından yakınanlar da oldu.
Bir KYK sakini ise X hesabında odasının durumunu paylaştı. Odanın dağınıklığı sağa sola atılmış pet şişelerle halihazırda ufak olan odanın adeta çöp eve döndüğü yorumlarda belirtildi. O gönderi Twitter'da binlerce görüntülenme aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkilere göz atalım 👀
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın