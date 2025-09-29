KYK Yurdunda Kalan Öğrenci Oda Arkadaşlarınının Dağınıklığını İfşa Etti

Yeni akademik yılın başlamasıyla yurt telaşı da başladı. Pek çok kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki odalarını paylaştı. Tabii derslerin başlaması, gelen giden sirkülasyonu derken ufak çaplı kaoslar da yaşandı. Her ortak alanda olduğu gibi arkadaşlarının ortak yaşam kurallarına uymamasından yakınanlar da oldu.

Bir KYK sakini ise X hesabında odasının durumunu paylaştı. Odanın dağınıklığı sağa sola atılmış pet şişelerle halihazırda ufak olan odanın adeta çöp eve döndüğü yorumlarda belirtildi. O gönderi Twitter'da binlerce görüntülenme aldı.