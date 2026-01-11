onedio
Ligde Play Off Hattına Tutunan Hull City, FA Cup'ta da Üst Tura Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2026 - 22:08

Championship'te sezonu Play Off ve yükselme mücadelesi vererek geçiren Hull City, 41 puanla 7.sırada yer alıyor. Play Off hattındaki Watford ile aynı puanı paylaşan Acun Ilıcalı'nın ekibi bu sezonki form grafiği ile göz doldurmayı başardı. 

İngiltere'de bu hafta sonu ise FA Cup heyecanı yaşadı. Sürprizlere açık olan kupada Hull City, penaltılarla üst tura çıkmayı başardı.

Normal sürede gol sesi çıkmadı, galibi penaltılar belirledi.

İngiltere FA Cup üçüncü turunda Hull City, sahasında Blackburn Rovers ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede normal süre ve uzatma dakikalarında gol çıkmadı. Karşılaşmanın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hull City, adını bir üst tura yazdırdı.

Hull City forması giyen ve Beşiktaş’tan kiralanan Amir Hadziahmetovic ise mücadelede 120 dakika boyunca sahada kaldı.

Ligde de iddialı...

Kadrosunda Enis Destan, Amir Hadziahmetovic, Akintola gibi Süper Lig'den tanıdık isimler yer alan Hull'da teknik direktörlük koltuğu ise Sergej Jakirovic'e emanet. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'la başarılı sonuçlar alan teknik direktör bu sezon da Hull City ile iyi işler çıkarıyor. 

Hull bu sezon pozitif futboluyla Premier Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.

