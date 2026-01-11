Ligde Play Off Hattına Tutunan Hull City, FA Cup'ta da Üst Tura Yükseldi
Championship'te sezonu Play Off ve yükselme mücadelesi vererek geçiren Hull City, 41 puanla 7.sırada yer alıyor. Play Off hattındaki Watford ile aynı puanı paylaşan Acun Ilıcalı'nın ekibi bu sezonki form grafiği ile göz doldurmayı başardı.
İngiltere'de bu hafta sonu ise FA Cup heyecanı yaşadı. Sürprizlere açık olan kupada Hull City, penaltılarla üst tura çıkmayı başardı.
Normal sürede gol sesi çıkmadı, galibi penaltılar belirledi.
Ligde de iddialı...
