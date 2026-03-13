Mesleği Gereği Domuz Eti Yediğini Açıkladı, Nihat Hatipoğlu'nu Fena Sinirlendirdi

Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2026 - 22:09

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programının yeni bölümünde bir seyirci mesleği gereği domuz eti yemek zorunda kaldığını itiraf etti. Nihat Hatipoğlu'na bunun günahını soran seyirci, ünlü ilahiyatçıdan sitemli bir yanıt aldı.

Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında bu defa domuz eti yemek hakkında bir soru soruldu.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na bir seyircisi ''Hocam ben aşçıyım. Mutfakta tadını bilmediğin bir şeyi satamazsın mantığı var. Bu yüzden de ben hocam domuz eti yedim. Müşteriye tadını anlatmak için. Hocam bunun günahı nedir?'' diye bir soru sordu. Nihat Hatipoğlu soru karşısında sinirlenirken verdiği uzun yanıt gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu domuz eti yemek hakkında ''O müşteri gelmez olsaydı keşke. Sen de hiç öyle bir şey yapmamış olsaydın. Canı istemese gelmeyebilir. Böyle bir yerde çalışman da doğru değil zaten. Kim olursa olsun, kimin mekanı olursa olsun haram satan o haramın ortağıdır. Siz de ucundan bulaşmışsınız maalesef doğru yapmamışsınız. Böyle şeyde yapılacak tek şey kızım 'Önlük sizin olsun hadi bana eyvallah Allah beni doyurur' deyip oradan ayrılmak. Doğru olan oydu. Bundan dolayı tövbe etmişsindir tabii ki. Gönülden hiçbir müslüman domuz etine 'evet' demez zaten. Allah'ın haram kıldığı domuz bir denek hayvanıdır. Bıldırcını, keçi, koyun, sığır, manda ne varsa bütün etleri yersin balıklar dahil domuzu benim için yeme diyor. Domuz çok kötü bir hayvan olduğu için değil ondan daha kötü hayvanlar da olabilir. Allah bu eti, bu hayvanı bize denek hayvanı, imanımızı, inancımızı, nefsimizi denemek için bir denek hayvanı olarak ortaya koydu ve bunu yemeyeceksiniz dedi. Birçok zararı var onlar da ayrı mesele. Allah haram ettiyse, haramdır. Kötüdür, çirkindir ve pistir. Yemeyeceksiniz dedi yemeyeceğiz.'' diyerek yanıt verdi.

Nihat Hatipoğlu'nun domuz eti sorusuna verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
