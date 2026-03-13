Acun Ilıcalı Telefonla Rastgele Birini Arattı, Karşısına 29 Yıllık Hayranı Çıktı

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez samimi ve beklenmedik bir anla gündeme geldi. Arem & Arman ile bir araya gelen Ilıcalı, ilginç bir fikir ortaya attı. Rastgele bir numara arayarak kendisinin sevilip sevilmediğini sorulmasını isteyen Acun Ilıcalı, ortaya çıkan sonuç karşısında şoke oldu.

Telefona çıkan kişi 64 yaşında bir gemi kaptanı olduğunu ve Ilıcalı’nın tam 29 yıldır hayranı olduğunu söyledi. Bu beklenmedik karşılaşma kısa sürede sıcak bir sohbete dönüştü.

Hayranının sözlerinden oldukça etkilenen Ilıcalı, telefonu kapatmadan önce ona sürpriz bir teklif yaptı. Ünlü televizyoncu, yeni tanıştığı bu hayranıyla arkadaş olmak istediğini belirterek ilerleyen günlerde yüz yüze görüşebileceklerini söyledi.