Acun Ilıcalı Telefonla Rastgele Birini Arattı, Karşısına 29 Yıllık Hayranı Çıktı

Acun Ilıcalı Telefonla Rastgele Birini Arattı, Karşısına 29 Yıllık Hayranı Çıktı

Acun Ilıcalı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2026 - 21:38

Acun Ilıcalı, Arem & Arman'ın Hitmakers programına konuk oldu. Programda rastgele bir numara aratarak kendisi hakkında ne düşünüldüğünü sormak isteyen Acun Ilıcalı, 29 yıllık hayranıyla karşılaştı. Acun Ilıcalı hayranının numarasını alarak buluşma sözü verdi.

KAYNAK: Arem & Arman/ YouTube

Acun Ilıcalı konuk olduğu YouTube programında 29 yıllık hayranıyla tesadüf eseri konuştu.

Acun Ilıcalı konuk olduğu YouTube programında 29 yıllık hayranıyla tesadüf eseri konuştu.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez samimi ve beklenmedik bir anla gündeme geldi. Arem & Arman ile bir araya gelen Ilıcalı, ilginç bir fikir ortaya attı. Rastgele bir numara arayarak kendisinin sevilip sevilmediğini sorulmasını isteyen Acun Ilıcalı, ortaya çıkan sonuç karşısında şoke oldu.

Telefona çıkan kişi 64 yaşında bir gemi kaptanı olduğunu ve Ilıcalı’nın tam 29 yıldır hayranı olduğunu söyledi. Bu beklenmedik karşılaşma kısa sürede sıcak bir sohbete dönüştü.

Hayranının sözlerinden oldukça etkilenen Ilıcalı, telefonu kapatmadan önce ona sürpriz bir teklif yaptı. Ünlü televizyoncu, yeni tanıştığı bu hayranıyla arkadaş olmak istediğini belirterek ilerleyen günlerde yüz yüze görüşebileceklerini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın 29 yıllık hayranıyla konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
