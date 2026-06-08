article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Yapan Yapana! Reytingler Düştü, En Çok İzlenen Kanal Yeniden Değişti

Final Yapan Yapana! Reytingler Düştü, En Çok İzlenen Kanal Yeniden Değişti

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.06.2026 - 14:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin, Çirkin, Halef, Uzak Şehir, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti gibi pek çok dizi sezona ara verdi. Yazın gelişiyle birlikte ekranlardaki dizi sayısı büyük oranda azaldı. Final kararları da art arda geldi. Bayram tatilinin de etkisiyle toplam izleyicide yaşanan düşüşler reytingleri etkiledi. Reyting uzmanı, düşüşün yaşandığı haftada birinci olan kanalı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haziran ayının gelişiyle birlikte diziler ekranlara veda etmeye başladı.

Haziran ayının gelişiyle birlikte diziler ekranlara veda etmeye başladı.

A.B.İ., Halef ve Teşkilat dizilerinin başrolleri dizilerinden ayrıldı. Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Çirkin ve Sevdiğim Sensin gibi pek çok dizi sezona ara verdi. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Cennetin Çocukları ve Kıskanmak ise final yaptı. Sıcaklıkların artması ve Kurban Bayramı'nın etkisi de eklenince reytinglerde büyük oranda düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz ay zirveyi kaptıran TRT 1, yeniden zirvenin sahibi oldu.

Geçtiğimiz ay zirveyi kaptıran TRT 1, yeniden zirvenin sahibi oldu.

TRT 1 birinci, Kanal D ikinci, Atv üçüncü, TV8 dördüncü, Star TV beşinci, Show TV altıncı, NOW TV ise sonuncu oldu. 

Reyting uzmanı ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

'Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 ilk bölümünde 3,02 reytingle ikinci sırada başladı. Dizinin ilk hafta YouTube izlenmesi 13 milyonla 2025-2026 sezonunun en yüksek ikinci açılışını imza attı. (Yenilik 14,3 milyondu.) Ancak bu ilgi pazartesi ilk tekrarlarına paralel değil. Dizinin ilk PT1 tekrarı bölüm reytinginin %40'ına, ikinci PT1 tekrarı ise %25'ine ulaştı. Kanal D dizisi Uzak Şehir ikinci sezonunu 9,95 reytingle zirvede tamamladı. Bayram tatili dönüşüyle birlikte etkisini artıran sıcak hava, hafta genelindeki dizilerde sert düşüşlere neden oldu. Buna rağmen aynı saatlerde yayınlanan milli takım hazırlık maçının televizyona yeni seyirci getirmesi, özellikle son bir saatte dizinin kaybettiği izleyicinin bir kısmını geri kazanmasını sağlayarak düşüşü sınırlandırdı. Çarşamba günü haftanın diğer günlerinden ayrıştı. Günün lider dizisi Eşref Rüya yalnızca yarım puanlık düşüş yaşarken Kuruluş Orhan artış kaydetti. Bunun en temel nedeni, günün lider dizisi Yeraltı'nın sezon sonuna girmesi oldu. Benzer bir tabloyu Kızılcık Şerbeti'nin ara verdiği geçen hafta cuma gününde de görmüştük. Bu nedenle çarşamba ve cuma performanslarını diğer günlerden bağımsız değerlendirmek gerekiyor. Perşembe gününün lider dizisi Sevdiğim Sensin 1,50 puan düşerek 6,64 reytingle sezon finali yaptı. NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da 1,25 puanlık düşüş yaşayarak 3,45 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. Cuma gününde ise haftanın diğer günlerinden farklı bir tablo ortaya çıktı. Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sert düşüş yaşayan Taşacak Bu Deniz, bu hafta rakiplerinden farklı olarak yarım puanlık artış kaydetti. Bunun temel nedeni, dizinin geçtiğimiz hafta rakiplerinin çoğu yayınlanmazken ekranda olup düşüşü önceden yaşamış olmasıydı. Arka Sokaklar ise sezon finalini 2,62 reytingle tamamlayarak dördüncü sırada yer aldı. Cumartesi gününde de sert düşüşler devam etti. Günün lider dizisi Güller ve Günahlar 1,50 puan gerilemesine rağmen 4,31 reytingle zirvedeki yerini korudu. Gönül Dağı ise sezon finalini 3,23 reytingle tamamlayarak günü üçüncü sırada kapattı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın