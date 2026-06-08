Final Yapan Yapana! Reytingler Düştü, En Çok İzlenen Kanal Yeniden Değişti
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Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin, Çirkin, Halef, Uzak Şehir, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti gibi pek çok dizi sezona ara verdi. Yazın gelişiyle birlikte ekranlardaki dizi sayısı büyük oranda azaldı. Final kararları da art arda geldi. Bayram tatilinin de etkisiyle toplam izleyicide yaşanan düşüşler reytingleri etkiledi. Reyting uzmanı, düşüşün yaşandığı haftada birinci olan kanalı açıkladı.
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Haziran ayının gelişiyle birlikte diziler ekranlara veda etmeye başladı.
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Geçtiğimiz ay zirveyi kaptıran TRT 1, yeniden zirvenin sahibi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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