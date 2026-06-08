Final Yapan Yapana! Reytingler Düştü, En Çok İzlenen Kanal Yeniden Değişti

TRT 1 birinci, Kanal D ikinci, Atv üçüncü, TV8 dördüncü, Star TV beşinci, Show TV altıncı, NOW TV ise sonuncu oldu.

Reyting uzmanı ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

'Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 ilk bölümünde 3,02 reytingle ikinci sırada başladı. Dizinin ilk hafta YouTube izlenmesi 13 milyonla 2025-2026 sezonunun en yüksek ikinci açılışını imza attı. (Yenilik 14,3 milyondu.) Ancak bu ilgi pazartesi ilk tekrarlarına paralel değil. Dizinin ilk PT1 tekrarı bölüm reytinginin %40'ına, ikinci PT1 tekrarı ise %25'ine ulaştı. Kanal D dizisi Uzak Şehir ikinci sezonunu 9,95 reytingle zirvede tamamladı. Bayram tatili dönüşüyle birlikte etkisini artıran sıcak hava, hafta genelindeki dizilerde sert düşüşlere neden oldu. Buna rağmen aynı saatlerde yayınlanan milli takım hazırlık maçının televizyona yeni seyirci getirmesi, özellikle son bir saatte dizinin kaybettiği izleyicinin bir kısmını geri kazanmasını sağlayarak düşüşü sınırlandırdı. Çarşamba günü haftanın diğer günlerinden ayrıştı. Günün lider dizisi Eşref Rüya yalnızca yarım puanlık düşüş yaşarken Kuruluş Orhan artış kaydetti. Bunun en temel nedeni, günün lider dizisi Yeraltı'nın sezon sonuna girmesi oldu. Benzer bir tabloyu Kızılcık Şerbeti'nin ara verdiği geçen hafta cuma gününde de görmüştük. Bu nedenle çarşamba ve cuma performanslarını diğer günlerden bağımsız değerlendirmek gerekiyor. Perşembe gününün lider dizisi Sevdiğim Sensin 1,50 puan düşerek 6,64 reytingle sezon finali yaptı. NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da 1,25 puanlık düşüş yaşayarak 3,45 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. Cuma gününde ise haftanın diğer günlerinden farklı bir tablo ortaya çıktı. Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sert düşüş yaşayan Taşacak Bu Deniz, bu hafta rakiplerinden farklı olarak yarım puanlık artış kaydetti. Bunun temel nedeni, dizinin geçtiğimiz hafta rakiplerinin çoğu yayınlanmazken ekranda olup düşüşü önceden yaşamış olmasıydı. Arka Sokaklar ise sezon finalini 2,62 reytingle tamamlayarak dördüncü sırada yer aldı. Cumartesi gününde de sert düşüşler devam etti. Günün lider dizisi Güller ve Günahlar 1,50 puan gerilemesine rağmen 4,31 reytingle zirvedeki yerini korudu. Gönül Dağı ise sezon finalini 3,23 reytingle tamamlayarak günü üçüncü sırada kapattı.'