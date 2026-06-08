Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun ve Kaya'sı Atakan Özkaya, Rol Arkadaşlarını Takipten Çıktılar
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir ikinci sezon finaliyle ekranlara ara verdi. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen ve adeta dizi sektörüne yön veren Uzak Şehir, ikinci sezonunda da sezon boyu 10+ reytinglerle ekrana geldi. Sezon finalinde pek çok oyuncu diziden ayrıldı. Ancak diziye devam edecek isimlerden Gonca Cilasun ve Atakan Özkaya, bir rol arkadaşlarını takipten çıktılar.
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Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Uzak Şehir, ilk sezondan itibaren sektöre yön vermeye başladı.
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Yakaladığı büyük başarının ardından ikinci sezon finaliyle yine heyecanı yüksek tuttu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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