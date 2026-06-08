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Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun ve Kaya'sı Atakan Özkaya, Rol Arkadaşlarını Takipten Çıktılar

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun ve Kaya'sı Atakan Özkaya, Rol Arkadaşlarını Takipten Çıktılar

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.06.2026 - 09:39
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir ikinci sezon finaliyle ekranlara ara verdi. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen ve adeta dizi sektörüne yön veren Uzak Şehir, ikinci sezonunda da sezon boyu 10+ reytinglerle ekrana geldi. Sezon finalinde pek çok oyuncu diziden ayrıldı. Ancak diziye devam edecek isimlerden Gonca Cilasun ve Atakan Özkaya, bir rol arkadaşlarını takipten çıktılar.

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Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Uzak Şehir, ilk sezondan itibaren sektöre yön vermeye başladı.

Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Uzak Şehir, ilk sezondan itibaren sektöre yön vermeye başladı.

Aşiret ve toprak temalı diziler, Uzak Şehir'in yakaladığı başarının ardından daha çok ekrana gelmeye başladı. 2025-2026 sezonunda yayına başlayan Halef: Köklerin Çağrısı, Taşacak Bu Deniz, Bereketli Topraklar, Gözleri KaraDeniz, Sevdiğim Sensin gibi yapımlar Uzak Şehir'in yakaladığı büyük başarıyla birlikte ekranda yer alan projelerden oldu.

Yakaladığı büyük başarının ardından ikinci sezon finaliyle yine heyecanı yüksek tuttu.

Yakaladığı büyük başarının ardından ikinci sezon finaliyle yine heyecanı yüksek tuttu.

Boran'a hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin'e hayat veren Alper Çankaya, Demir'e hayat veren Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılıyor. Vedaların ve veda paylaşımlarının ardından diziyle ilgili şaşırtan bir bilgi daha geldi. Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun ve Kaya'sı Atakan Özkaya, diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmayan ve Müjgan karakterine hayat veren İpek Arkan'ı takipten çıktılar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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