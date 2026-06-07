Seyirciler İkiye Ayrıldı: 6 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Milli takımın hazırlık maçı bu grupta günün en çok izlenen yayını oldu. İkinci sıraya Güller ve Günahlar yerleşirken üçüncü sırada Gönül Dağı bulundu.

ABC1 kategorisinde zirvenin sahibi yeniden Güller ve Günahlar oldu. Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması ikinci sırada yer alırken Gönül Dağı üçüncü sıraya yerleşti. Böylece günün üç önemli yapımı tüm kategorilerde üst sıralarda kendine yer buldu.

6 Haziran Cumartesi reyting sonuçlarına göre Güller ve Günahlar Total ve ABC1 gruplarında günün lideri olurken, Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması AB kategorisinde ilk sırada yer aldı. Gönül Dağı ise üç kategoride de üst sıralardaki yerini korudu.