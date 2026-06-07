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Seyirciler İkiye Ayrıldı: 6 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Seyirciler İkiye Ayrıldı: 6 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 15:58
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6 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon kanallarında yayınlanan dizi, yarışma ve spor programlarının gün sonundaki sıralaması netleşti. Günün en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklandı. Reyting listesinin üst sıralarında yine televizyon izleyicisinin yakından takip ettiği yapımlar yer aldı. Özellikle Güller ve Günahlar, Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması ve Gönül Dağı günün öne çıkan yapımları oldu.

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Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, Total kategorisinde günü birinci sırada tamamladı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, Total kategorisinde günü birinci sırada tamamladı.

Diziyi ikinci sırada Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması takip etti. TRT 1’in uzun yıllardır ekranda olan dizisi Gönül Dağı ise üçüncü sırada yer aldı. Güller ve Günahlar’ın özet bölümü dördüncü olurken Survivor günü beşinci sırada kapattı.

AB kategorisinde ise ilk sırada Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması yer aldı.

AB kategorisinde ise ilk sırada Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması yer aldı.

Milli takımın hazırlık maçı bu grupta günün en çok izlenen yayını oldu. İkinci sıraya Güller ve Günahlar yerleşirken üçüncü sırada Gönül Dağı bulundu.

ABC1 kategorisinde zirvenin sahibi yeniden Güller ve Günahlar oldu. Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması ikinci sırada yer alırken Gönül Dağı üçüncü sıraya yerleşti. Böylece günün üç önemli yapımı tüm kategorilerde üst sıralarda kendine yer buldu.

6 Haziran Cumartesi reyting sonuçlarına göre Güller ve Günahlar Total ve ABC1 gruplarında günün lideri olurken, Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması AB kategorisinde ilk sırada yer aldı. Gönül Dağı ise üç kategoride de üst sıralardaki yerini korudu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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