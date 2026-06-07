Seyirciler İkiye Ayrıldı: 6 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı
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6 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon kanallarında yayınlanan dizi, yarışma ve spor programlarının gün sonundaki sıralaması netleşti. Günün en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklandı. Reyting listesinin üst sıralarında yine televizyon izleyicisinin yakından takip ettiği yapımlar yer aldı. Özellikle Güller ve Günahlar, Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması ve Gönül Dağı günün öne çıkan yapımları oldu.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, Total kategorisinde günü birinci sırada tamamladı.
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AB kategorisinde ise ilk sırada Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması yer aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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