Teşkilat’a Veda Edecek Bir İsim Daha Belli Oldu: Sezon Finalinde Yaprak Dökümü
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Televizyon ekranlarında sezon finalleri peş peşe gelirken gözler uzun soluklu yapımların yeni sezon planlarına çevrildi. TRT 1’in pazar akşamları yayınlanan dizisi Teşkilat da bu hafta sezon arasına giren yapımlar arasında yer aldı. Altı sezondur ekranda olan dizi, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle konuşulmaya devam ediyor. Son haftalarda art arda gelen ayrılık haberleri izleyicilerin dikkatini çekerken sezon finalinde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Son gelen bilgiye göre dizide bir oyuncu daha hikayesini tamamlayarak ekibe veda edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1’in uzun süredir yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Teşkilat, bu akşam ekrana gelecek 184. bölümüyle altıncı sezonunu noktalıyor.
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Başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler’in hayat verdiği Davut karakterinin hikayesinin sona ereceği öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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