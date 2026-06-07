Teşkilat’a Veda Edecek Bir İsim Daha Belli Oldu: Sezon Finalinde Yaprak Dökümü

Dizide Davut karakteri son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Karakterin attığı adımlar ve aldığı kararlar hikayenin yönünü değiştiren gelişmelere neden olmuştu. Sezon finalinde yaşanacak olayların merkezinde de yine Davut bulunuyor. Gelen bilgilere göre düğün hazırlıklarıyla başlayan süreç kısa süre içinde büyük bir krize dönüşecek. Yaşanan saldırının ardından herkes kendisini beklenmedik bir olayın içinde bulacak. Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş ise yaşananların ardından Davut’u durdurmak için harekete geçecek. Bölüm boyunca tansiyonun yüksek olacağı ve birçok karakterin kritik kararlar vereceği belirtiliyor.

Öte yandan Teşkilat için yedinci sezon hazırlıkları da şimdiden konuşulmaya başladı. Tolga Sarıtaş’ın yeni sezonda da projede yer alacağı yönündeki bilgiler gündeme gelirken yeni karakterlerin hikayeye dahil olması bekleniyor.