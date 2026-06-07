article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat’a Veda Edecek Bir İsim Daha Belli Oldu: Sezon Finalinde Yaprak Dökümü

Teşkilat’a Veda Edecek Bir İsim Daha Belli Oldu: Sezon Finalinde Yaprak Dökümü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 15:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ekranlarında sezon finalleri peş peşe gelirken gözler uzun soluklu yapımların yeni sezon planlarına çevrildi. TRT 1’in pazar akşamları yayınlanan dizisi Teşkilat da bu hafta sezon arasına giren yapımlar arasında yer aldı. Altı sezondur ekranda olan dizi, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle konuşulmaya devam ediyor. Son haftalarda art arda gelen ayrılık haberleri izleyicilerin dikkatini çekerken sezon finalinde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Son gelen bilgiye göre dizide bir oyuncu daha hikayesini tamamlayarak ekibe veda edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1’in uzun süredir yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Teşkilat, bu akşam ekrana gelecek 184. bölümüyle altıncı sezonunu noktalıyor.

TRT 1’in uzun süredir yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Teşkilat, bu akşam ekrana gelecek 184. bölümüyle altıncı sezonunu noktalıyor.

Burak Arlıel’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınıyor. Sezon boyunca operasyonlar, çatışmalar ve karakterler arasındaki hesaplaşmalarla ilerleyen hikaye, final bölümünde önemli gelişmelere sahne olacak. Son dönemde Rabia Soytürk, Serhat Tutumluer ve Erkan Bektaş’ın ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Şimdi ise bu isimlere bir oyuncu daha ekleniyor.

Başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler’in hayat verdiği Davut karakterinin hikayesinin sona ereceği öğrenildi.

Başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler’in hayat verdiği Davut karakterinin hikayesinin sona ereceği öğrenildi.

Dizide Davut karakteri son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Karakterin attığı adımlar ve aldığı kararlar hikayenin yönünü değiştiren gelişmelere neden olmuştu. Sezon finalinde yaşanacak olayların merkezinde de yine Davut bulunuyor. Gelen bilgilere göre düğün hazırlıklarıyla başlayan süreç kısa süre içinde büyük bir krize dönüşecek. Yaşanan saldırının ardından herkes kendisini beklenmedik bir olayın içinde bulacak. Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş ise yaşananların ardından Davut’u durdurmak için harekete geçecek. Bölüm boyunca tansiyonun yüksek olacağı ve birçok karakterin kritik kararlar vereceği belirtiliyor.

Öte yandan Teşkilat için yedinci sezon hazırlıkları da şimdiden konuşulmaya başladı. Tolga Sarıtaş’ın yeni sezonda da projede yer alacağı yönündeki bilgiler gündeme gelirken yeni karakterlerin hikayeye dahil olması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın