Reyting Uzmanı Dizilerdeki Düşüşün Nedenini Açıkladı: Sezon Sonuna Dikkat Çekti
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Televizyon dünyasında sezonun sonuna yaklaşılırken reyting sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Son haftalarda birçok dizinin izlenme oranlarında yaşanan değişim dikkat çekiyor. Özellikle sezon finaline hazırlanan yapımların performansları sektör tarafından mercek altına alınmış durumda. Bazı dizilerin önceki haftalara göre daha düşük sonuçlar elde etmesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada bu düşüşlerin nedenine ilişkin çok sayıda yorum yapılırken konuya ilişkin değerlendirme reyting uzmanından geldi.
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31 Mayıs ile 6 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan reyting tablosunda sezonun son haftalarına giren birçok yapımın performansı yer aldı.
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Uzman isim, televizyon izlenme alışkanlıklarında dönemsel değişikliklerin etkili olduğuna dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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