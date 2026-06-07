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Reyting Uzmanı Dizilerdeki Düşüşün Nedenini Açıkladı: Sezon Sonuna Dikkat Çekti

Reyting Uzmanı Dizilerdeki Düşüşün Nedenini Açıkladı: Sezon Sonuna Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 14:01
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Televizyon dünyasında sezonun sonuna yaklaşılırken reyting sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Son haftalarda birçok dizinin izlenme oranlarında yaşanan değişim dikkat çekiyor. Özellikle sezon finaline hazırlanan yapımların performansları sektör tarafından mercek altına alınmış durumda. Bazı dizilerin önceki haftalara göre daha düşük sonuçlar elde etmesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada bu düşüşlerin nedenine ilişkin çok sayıda yorum yapılırken konuya ilişkin değerlendirme reyting uzmanından geldi.

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31 Mayıs ile 6 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan reyting tablosunda sezonun son haftalarına giren birçok yapımın performansı yer aldı.

31 Mayıs ile 6 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan reyting tablosunda sezonun son haftalarına giren birçok yapımın performansı yer aldı.

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin, Arka Sokaklar, Gönül Dağı ve Halef: Köklerin Çağrısı gibi yapımların sonuçları sektör tarafından yakından incelendi. Reyting uzmanı tarafından paylaşılan değerlendirmede son günlerde yaşanan genel düşüşün yalnızca dizilere bağlanmasının doğru olmayabileceği ifade edildi.

Uzman isim, televizyon izlenme alışkanlıklarında dönemsel değişikliklerin etkili olduğuna dikkat çekti.

Uzman isim, televizyon izlenme alışkanlıklarında dönemsel değişikliklerin etkili olduğuna dikkat çekti.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte insanların günlük rutinlerine dönmeye başladığını belirten değerlendirmede, yaz aylarının etkisinin de hissedilmeye başladığı vurgulandı. Özellikle sıcak havaların artmasıyla birlikte televizyon karşısında geçirilen sürenin azaldığı ifade edildi.

Paylaşılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: “Bayram tatili dönüşü yaz sıcaklarının etkisiyle haftayı sert düşüşlerle kapatıyoruz. Ancak sezonun sonuna geldiğimizi unutmamak gerekiyor. Toplam televizyon reytingi sezonun en düşük seviyelerine gerilediği için düşüşleri içerikten çok mevsimsel etkilerle açıklayabiliriz.”

Özellikle yaz aylarına geçiş dönemlerinde televizyon ekranlarının genel olarak izleyici kaybı yaşadığı bilinen bir durum olarak değerlendiriliyor. Hava koşulları, tatil planları ve açık hava etkinliklerinin artması nedeniyle ekran başındaki izleyici sayısında doğal bir azalma görülebiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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