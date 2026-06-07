Ali Çakıcı ile Ayrılan Öykü Çelik’ten Oyunculuk Kariyeriyle İlgili Yeni Karar

Özellikle televizyon tarafında gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı belirtiliyor. Henüz imza aşamasına gelen bir proje bulunmasa da oyuncunun yeni sezonda ekranlarda yer alma ihtimali kulislerde konuşuluyor. Yapım şirketlerinin de deneyimli oyuncuyla temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Hem özel hayatında hem de kariyerinde yeni bir sayfa açan Öykü Çelik’in önümüzdeki dönemde hangi projeyle seyirci karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.