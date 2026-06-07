Ali Çakıcı ile Ayrılan Öykü Çelik’ten Oyunculuk Kariyeriyle İlgili Yeni Karar
Yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Ali Çakıcı ile yollarını ayıran Öykü Çelik, son günlerde hem özel hayatı hem de geleceğe dair planlarıyla konuşuluyor. Uzun süredir Londra’da yaşayan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. İlişkisini sonlandırmasının ardından yeniden Türkiye’de daha sık vakit geçirmeye başlayan Çelik’in bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı. Özellikle televizyon ekranlarından uzak kaldığı dönemin ardından kariyerine ilişkin vereceği kararlar da yakından takip ediliyordu. Son açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, hem özel hayatında hem de iş yaşamında yeni bir döneme girdiğinin sinyalini verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Öykü Çelik ve Ali Çakıcı’nın ilişkisi uzun süre magazin dünyasının konuştuğu birliktelikler arasında.
Türkiye’yi özlediğini dile getiren Çelik, yeni projeler için görüşmeler yaptığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın