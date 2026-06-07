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Ali Çakıcı ile Ayrılan Öykü Çelik’ten Oyunculuk Kariyeriyle İlgili Yeni Karar

Ali Çakıcı ile Ayrılan Öykü Çelik’ten Oyunculuk Kariyeriyle İlgili Yeni Karar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 10:04
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Yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Ali Çakıcı ile yollarını ayıran Öykü Çelik, son günlerde hem özel hayatı hem de geleceğe dair planlarıyla konuşuluyor. Uzun süredir Londra’da yaşayan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. İlişkisini sonlandırmasının ardından yeniden Türkiye’de daha sık vakit geçirmeye başlayan Çelik’in bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı. Özellikle televizyon ekranlarından uzak kaldığı dönemin ardından kariyerine ilişkin vereceği kararlar da yakından takip ediliyordu. Son açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, hem özel hayatında hem de iş yaşamında yeni bir döneme girdiğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Öykü Çelik ve Ali Çakıcı’nın ilişkisi uzun süre magazin dünyasının konuştuğu birliktelikler arasında.

Öykü Çelik ve Ali Çakıcı’nın ilişkisi uzun süre magazin dünyasının konuştuğu birliktelikler arasında.

Londra’da kurdukları hayatı göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Yakın çevrelerinin evlilik beklentisi içinde olduğu konuşulurken ikiliden gelen ayrılık haberi sürpriz oldu. Bir süredir devam eden sessizliğin ardından yollarını ayırma kararı alan çift, ilişkilerini noktaladı.

Ayrılık sonrası gözler Öykü Çelik’in yeni hayatına çevrildi. Son yıllarda televizyon projelerinden uzak duran oyuncu, bu süreçte sinema filmlerine ağırlık vermişti.

Türkiye’yi özlediğini dile getiren Çelik, yeni projeler için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Türkiye’yi özlediğini dile getiren Çelik, yeni projeler için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Özellikle televizyon tarafında gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı belirtiliyor. Henüz imza aşamasına gelen bir proje bulunmasa da oyuncunun yeni sezonda ekranlarda yer alma ihtimali kulislerde konuşuluyor. Yapım şirketlerinin de deneyimli oyuncuyla temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Hem özel hayatında hem de kariyerinde yeni bir sayfa açan Öykü Çelik’in önümüzdeki dönemde hangi projeyle seyirci karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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