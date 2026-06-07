Ayrılacağı İddia Ediliyordu: Teşkilat Dizisinde Tolga Sarıtaş’ın Akıbeti Belli Oldu
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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, bu akşam yayınlanacak bölümüyle sezon arasına giriyor. Altıncı sezonu geride bırakmaya hazırlanan dizi, yeni sezon planlamalarıyla da gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finali yaklaşırken izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında oyuncu kadrosunda değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı geliyordu. Tolga Sarıtaş’ın akıbeti belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1’in reytinglerde güçlü sonuçlar alan yapımı Teşkilat, yıllardır pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.
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Kulislerden gelen son bilgilere göre Tolga Sarıtaş ile yapım ekibi yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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