Ayrılacağı İddia Ediliyordu: Teşkilat Dizisinde Tolga Sarıtaş’ın Akıbeti Belli Oldu

Böylece başarılı oyuncunun Teşkilat yolculuğu yedinci sezonda da devam edecek. Teşkilat tarihinde daha önce başrol koltuğunda yer alan Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım iki sezon boyunca dizide rol almıştı. Tolga Sarıtaş ise yeni anlaşmayla birlikte dizide üçüncü sezonunu görecek ilk başrol oyuncusu olacak.

Altıncı sezon boyunca aksiyon dozu yüksek bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkan dizi, sezon finali bölümüyle de merak uyandırıyor. Tolga Sarıtaş’ın yanı sıra başrol Rabia Soytürk’ün yeni sezonda kadroda olmayacağı açıklanmıştı. Yeni sezonda hangi karakterlerin hikâyeye devam edeceği ve hangi isimlerin veda edeceği ise önümüzdeki haftalarda daha net ortaya çıkacak.