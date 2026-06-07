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Ayrılacağı İddia Ediliyordu: Teşkilat Dizisinde Tolga Sarıtaş’ın Akıbeti Belli Oldu

Ayrılacağı İddia Ediliyordu: Teşkilat Dizisinde Tolga Sarıtaş’ın Akıbeti Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 09:07
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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, bu akşam yayınlanacak bölümüyle sezon arasına giriyor. Altıncı sezonu geride bırakmaya hazırlanan dizi, yeni sezon planlamalarıyla da gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finali yaklaşırken izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında oyuncu kadrosunda değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı geliyordu. Tolga Sarıtaş’ın akıbeti belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1’in reytinglerde güçlü sonuçlar alan yapımı Teşkilat, yıllardır pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

TRT 1’in reytinglerde güçlü sonuçlar alan yapımı Teşkilat, yıllardır pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

Her sezon yenilenen hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla yoluna devam eden yapım, altıncı sezonun ardından yeni bir döneme hazırlanıyor. Dizinin sezon finali öncesinde gözler özellikle Tolga Sarıtaş’ın durumuna çevrilmişti. Oyuncunun mevcut anlaşmasının sona yaklaşması nedeniyle yeni sezonda projede yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Kulislerden gelen son bilgilere göre Tolga Sarıtaş ile yapım ekibi yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Kulislerden gelen son bilgilere göre Tolga Sarıtaş ile yapım ekibi yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Böylece başarılı oyuncunun Teşkilat yolculuğu yedinci sezonda da devam edecek. Teşkilat tarihinde daha önce başrol koltuğunda yer alan Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım iki sezon boyunca dizide rol almıştı. Tolga Sarıtaş ise yeni anlaşmayla birlikte dizide üçüncü sezonunu görecek ilk başrol oyuncusu olacak.

Altıncı sezon boyunca aksiyon dozu yüksek bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkan dizi, sezon finali bölümüyle de merak uyandırıyor. Tolga Sarıtaş’ın yanı sıra başrol Rabia Soytürk’ün yeni sezonda kadroda olmayacağı açıklanmıştı. Yeni sezonda hangi karakterlerin hikâyeye devam edeceği ve hangi isimlerin veda edeceği ise önümüzdeki haftalarda daha net ortaya çıkacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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