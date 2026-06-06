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İhanet İddiasına Ne Dedi? Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner'den Zeynep Atılgan Açıklaması

İhanet İddiasına Ne Dedi? Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner'den Zeynep Atılgan Açıklaması

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 13:51
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Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan bir süredir gündemden düşmüyor. İkili hakkında sık sık aşk iddiası çıksa da Ali Öner'in Livanur Aydın'la nişanlı olmasından dolayı bu iddialar asılsızdı. Taşacak Bu Deniz'in sezon finali partisinde Zeynep Atılgan'la yakınlaşan Ali Öner'in görüntüleri gündemde bomba etkisi yaratırken eski nişanlı Livanur Aydın yaptığı açıklamalarla şoke etti.

Ali Öner'in kendisini aldattığını ima eden Livanur Aydın'ın bu sözlerinin ardından Ali Öner'den ilk açıklama geldi. Ali Öner, Zeynep Atılgan'la ilişkisini doğrularken bu ilişkinin nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını duyurdu.

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Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan ve Fadime'si Ali Öner ile Zeynep Atılgan hakkında daha önce birçok kez aşk söylentisi ortaya atılsa da Ali Öner'in o dönem Livanur Aydın ile nişanlı olması nedeniyle bu iddialar doğrulanmamıştı. Ancak dizinin sezon finali kutlamasında Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntülerinin ortaya çıkması gündeme damga vurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Aydın'ın sözleri, ünlü oyuncunun kendisini aldattığı yönünde yorumlandı.

Tartışmalar sürerken Ali Öner ilk kez sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu doğrularken, ilişkilerinin Livanur Aydın ile yollarını ayırmasının ardından başladığını açıkladı.

Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'ın paylaşımından burada bahsetmiştik:

İşte Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner'in Zeynep Atılgan'la ilişkisi hakkındaki o açıklaması:

İşte Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner'in Zeynep Atılgan'la ilişkisi hakkındaki o açıklaması:

Son birkaç gündür yazılanları okuyorum.

İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor.

Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep’le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

Zeynep’le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık.

Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık.

Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin.

Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım.

Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum.

Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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