İhanet İddiasına Ne Dedi? Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner'den Zeynep Atılgan Açıklaması
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan bir süredir gündemden düşmüyor. İkili hakkında sık sık aşk iddiası çıksa da Ali Öner'in Livanur Aydın'la nişanlı olmasından dolayı bu iddialar asılsızdı. Taşacak Bu Deniz'in sezon finali partisinde Zeynep Atılgan'la yakınlaşan Ali Öner'in görüntüleri gündemde bomba etkisi yaratırken eski nişanlı Livanur Aydın yaptığı açıklamalarla şoke etti.
Ali Öner'in kendisini aldattığını ima eden Livanur Aydın'ın bu sözlerinin ardından Ali Öner'den ilk açıklama geldi. Ali Öner, Zeynep Atılgan'la ilişkisini doğrularken bu ilişkinin nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner'in Zeynep Atılgan'la ilişkisi hakkındaki o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın