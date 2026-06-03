Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Ali Öner’in Eski Nişanlısı Sessizliğini Bozdu
Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Ali Öner ile yollarını ayıran Livanur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Sekiz yıllık birlikteliğin ardından nişanlılık sürecini de sonlandıran çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner’in özel hayatı da zaman zaman gündeme gelmeye devam etti. Livanur Aydın ise ayrılığın ardından sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak aradan geçen aylara rağmen kendisine yöneltilen soruların devam etmesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yayınladığı uzun mesaj kısa sürede dikkat çekti.
Uzun yıllar birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Livanur Aydın ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı.
Livanur Aydın paylaşımına kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek başladı.
İşte Livanur Aydın’ın açıklaması 👇
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