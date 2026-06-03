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Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Ali Öner’in Eski Nişanlısı Sessizliğini Bozdu

Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Ali Öner’in Eski Nişanlısı Sessizliğini Bozdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 12:14
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Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Ali Öner ile yollarını ayıran Livanur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Sekiz yıllık birlikteliğin ardından nişanlılık sürecini de sonlandıran çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner’in özel hayatı da zaman zaman gündeme gelmeye devam etti. Livanur Aydın ise ayrılığın ardından sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak aradan geçen aylara rağmen kendisine yöneltilen soruların devam etmesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yayınladığı uzun mesaj kısa sürede dikkat çekti.

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Uzun yıllar birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Livanur Aydın ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı.

Uzun yıllar birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Livanur Aydın ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı.

Yaklaşık sekiz yıl süren birlikteliğin ardından nişanlılık sürecini de noktalayan çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ayrılık kararının ardından iki taraf da sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen ikilinin isimleri sık sık yeniden gündeme gelmeye devam etti. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve haberler nedeniyle konu uzun süre konuşuldu. Son olarak Livanur Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan sürece dair açıklamada bulundu. Aydın’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Livanur Aydın paylaşımına kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek başladı.

Livanur Aydın paylaşımına kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek başladı.

Uzun süren ilişkilerinin ve nişanlılık döneminin sona ermesinin üzerinden aylar geçtiğini belirten Aydın, bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmediğini ifade etti. Buna rağmen konuyla ilgili mesajlar almaya devam ettiğini söyleyen Aydın, ailesine ve yakın çevresine de sürekli sorular yöneltildiğini dile getirdi. Yapılan haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında isminin hala bu konuyla birlikte anılmasından rahatsız olduğunu belirten Aydın, bu nedenle kısa bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini söyledi. Paylaşımında yaşadığı sürece dair dikkat çeken ifadeler kullanan Aydın, bazı gerçeklerin zaman içinde daha net görüldüğünü düşündüğünü ifade etti. Yaşananlarla ilgili uzun uzun konuşma niyetinde olmadığını vurgulayan Aydın, geçmişi yeniden tartışmak istemediğinin altını çizdi.

İşte Livanur Aydın’ın açıklaması 👇

İşte Livanur Aydın’ın açıklaması 👇

“Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. 🙏

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında; her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim. 🙏”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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