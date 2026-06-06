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TRT Dizisi Liderliğini Korudu, Rakibi Yükselişe Geçti: 5 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT Dizisi Liderliğini Korudu, Rakibi Yükselişe Geçti: 5 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Arka Sokaklar Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 10:58
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5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın sezon finali yaptığı 5 Haziran Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. TRT'nin lider dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz haftaya nazaran ufak yükselişler yaşarken Kanal D'nin final yapıp yapmayacağı netleşmeyen efsane dizisi Arka Sokaklar'dan da artış geldi.

İşte 5 Haziran Cuma Reyting Sonuçları...

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5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin sezon finalleriyle ekrana geldiği 5 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı. TRT'nin fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta reyting kaybetse de sezon finali bölümüyle ufak bir artış yaşadı. 1. sezonunu lider dizi olarak bitiren Taşacak Bu Deniz'in rakibi Arka Sokaklar da reytinglerini artırmayı başardı.

Final yapıp yapmayacağı henüz belli olmayan Kanal D dizisi Arka Sokaklar, 20. sezon finaliyle ekrana geldi. Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yapmasını fırsat bilerek reyting artışı yaşayıp sıralamada ilk 3'e girmeyi başardı.

5 Haziran Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

5 Haziran Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 11.64 (1)

AB: 10.22 (1)

ABC: 11.61 (1)

Arka Sokaklar

TOTAL: 3.99 (3)

AB: 1.51 (8)

ABC: 2.62 (4)

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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