TRT Dizisi Liderliğini Korudu, Rakibi Yükselişe Geçti: 5 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın sezon finali yaptığı 5 Haziran Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. TRT'nin lider dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz haftaya nazaran ufak yükselişler yaşarken Kanal D'nin final yapıp yapmayacağı netleşmeyen efsane dizisi Arka Sokaklar'dan da artış geldi.
İşte 5 Haziran Cuma Reyting Sonuçları...
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5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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5 Haziran Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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