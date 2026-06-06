Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil'in Nikahını Gerçek Belediye Başkanı Kıymış
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TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümü yine heyecan yarattı. Sezon finaliyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz'de haftalardır beklenen Esme ve Adil evliliği gerçekleşirken nikahı kıymak için diziye gerçek belediye başkanının konuk olması herkesi şaşırttı.
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Taşacak Bu Deniz, sezon finali yaparak ekran arası verdi.
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Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Taşacak Bu Deniz'e konuk olup Esme ve Adil'in nikahını kıydı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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