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Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil'in Nikahını Gerçek Belediye Başkanı Kıymış

Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil'in Nikahını Gerçek Belediye Başkanı Kıymış

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 09:38
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TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümü yine heyecan yarattı. Sezon finaliyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz'de haftalardır beklenen Esme ve Adil evliliği gerçekleşirken nikahı kıymak için diziye gerçek belediye başkanının konuk olması herkesi şaşırttı.

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Taşacak Bu Deniz, sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Taşacak Bu Deniz, sezon finali yaparak ekran arası verdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan iddialı Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun reyting galibi oldu. Zirvenin sahibi Uzak Şehir'i reytinglerde geçen Taşacak Bu Deniz'in başarısı dilimizden düşmezken fenomen dizi 5 Haziran Cuma akşamı sezon finali yaptı. Heyecan dolu sezon finaline Esme ve Adil'in 20 yıl sonra gerçekleşen nikahı damga vururken söz konusu nikah sahnesindeki bir detay dikkatten kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz'deki nikah sahnesinde Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu rol aldı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Taşacak Bu Deniz'e konuk olup Esme ve Adil'in nikahını kıydı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Taşacak Bu Deniz'e konuk olup Esme ve Adil'in nikahını kıydı.

Belediye Başkanı Azizoğlu, rol aldığı sahnenin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından Esme ve Adil karakterlerini canlandıran Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe ile fotoğrafını paylaşıp 'Mutluluklar dileriz' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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