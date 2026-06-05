article/comments
article/share
Haberler
TV
TikTok Bağımlısı Eşini Bulmak İçin Esra Erol'a Çıkan Koca, Canlı Yayında İsyan Etti

TikTok Bağımlısı Eşini Bulmak İçin Esra Erol'a Çıkan Koca, Canlı Yayında İsyan Etti

Tiktok Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 22:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da bu kez Hicran Ünsal olayıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Hicran Ünsal'la 1 yıl sonra Esra Erol'un programında yüzleşen Recep Ünsal, karısının TikTok bağımlılığına isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, bu kez Hicran Ünsal vakasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, bu kez Hicran Ünsal vakasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık bir yıl önce evi terk eden eşi Hicran Ünsal ile canlı yayında karşı karşıya gelen Recep Ünsal, eşinin sosyal medya kullanımının aile hayatlarını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Esra Erol'un programına konuk olan Recep Ünsal, eşiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Esra Erol'un programına konuk olan Recep Ünsal, eşiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

'Eşim 2 yıldır telefondan başını kaldırmıyor. Çocukları okula bile göndermiyor. Eşim TikTok’tan başka erkeklerle yazışıyor. Tüm hayatı sosyal medya oldu ve okuma yazması da yok, başkalarıyla konuşurken mesajları çocuklarıma yazdırmış. Sürekli efekt kullanarak yüzünü değiştiriyor. Eşimle yanlışlıkla evlendim. Eşime boşanma davası açtım. Sosyal medyayı çocuklarına tercih etti.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın