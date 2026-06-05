ATV Dizisinde Partner Olmuşlardı: Eski Sevgililer Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Birlikte Görüntülendi
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı geçtiğimiz aylarda bitmişti. Şubat ayında birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını silen ikilinin ayrılığı tescillense de beklenmedik bir hamle gelmiş ve ikili ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'te partner olmuştu. ATV dizisinin hazırlıkları henüz başlamazken Sancaktutan ve Aka birlikte görüntülendi.
KAYNAK: @gossippastanew
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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı, şubat ayında aniden bitmişti.
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ATV'nin yeni dizisinde partner olan eski sevgililer Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birlikte görüntülendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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