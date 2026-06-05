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ATV Dizisinde Partner Olmuşlardı: Eski Sevgililer Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Birlikte Görüntülendi

ATV Dizisinde Partner Olmuşlardı: Eski Sevgililer Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Birlikte Görüntülendi

yerli dizi Kubilay Aka
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 21:19
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı geçtiğimiz aylarda bitmişti. Şubat ayında birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını silen ikilinin ayrılığı tescillense de beklenmedik bir hamle gelmiş ve ikili ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'te partner olmuştu. ATV dizisinin hazırlıkları henüz başlamazken Sancaktutan ve Aka birlikte görüntülendi.

KAYNAK: @gossippastanew

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı, şubat ayında aniden bitmişti.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı, şubat ayında aniden bitmişti.

Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkiler hakkında yaptığı 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışının ardından Kubilay Aka'yla aşk yaşamaya başlaması magazin dünyasında geniş yer bulmuştu. Herkese sürpriz olan ilişkide her şey yolunda ilerlerken ikili Instagram'dan önce birbirlerini takipten çıkıp ardından fotoğraflarını sildiler.

Bizler Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ilişkisinin bitişini henüz kabullenirken ikiliden sürpriz bir hamle gelmiş ve ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'te partner olmuşlardı.

ATV'nin yeni dizisinde partner olan eski sevgililer Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birlikte görüntülendi.

ATV'nin yeni dizisinde partner olan eski sevgililer Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birlikte görüntülendi.

ATV dizisinin başrolleri olan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan cephesinde yeni gelişmeler var! @gossippastanew adlı Instagram sayfası, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Mersin'de birlikte vakit geçirdiklerini paylaştı. Akıllara ikilinin barışma ihtimali gelse de eski sevgililerden herhangi bir açıklama gelmiş değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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