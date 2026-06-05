article/comments
article/share
Haberler
TV
Afiş Krizi Devam Ediyor: Show TV'nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk'ın 2. Afişi de Kopya Çıktı!

Afiş Krizi Devam Ediyor: Show TV'nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk'ın 2. Afişi de Kopya Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 19:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişi Emily in Paris dizisinden kopya çıkmıştı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Muhtemel Aşk dizisinin yeni afişi yayınlanırken bu afişin de Bridget Jones's Diary filminden kopyalandığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz sezonunun iddialı dizisi Muhtemel Aşk afiş kriziyle gündemden düşmüyor.

Yaz sezonunun iddialı dizisi Muhtemel Aşk afiş kriziyle gündemden düşmüyor.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı Muhtemel Aşk, Show TV'nin yaz dizisi olarak ekrana gelecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk afişi ünlü Netflix yapımı Emily in Paris'le benzer çıkınca tepkilerin odağına oturan dizi derhal yeni bir afiş çalışması yayınladı.

Sezonun en merak edilen dizisi olan Muhtemel Aşk'ın 2. afişi henüz yayınlanırken dikkatli sosyal medya kullanıcıları söz konusu yeni afişin 2001 yapımı Bridget Jones's Diary filminin afişine olan benzerliğini fark etti.

İşte 2001 yapımı Bridget Jones's Diary filminin afişi:

İşte 2001 yapımı Bridget Jones's Diary filminin afişi:

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın