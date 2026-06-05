Afiş Krizi Devam Ediyor: Show TV'nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk'ın 2. Afişi de Kopya Çıktı!
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Show TV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişi Emily in Paris dizisinden kopya çıkmıştı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Muhtemel Aşk dizisinin yeni afişi yayınlanırken bu afişin de Bridget Jones's Diary filminden kopyalandığı iddia edildi.
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Yaz sezonunun iddialı dizisi Muhtemel Aşk afiş kriziyle gündemden düşmüyor.
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İşte 2001 yapımı Bridget Jones's Diary filminin afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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