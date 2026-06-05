Sevdiğim Sensin'deki Kavga Sahnesini Gerçek Zanneden Teyze Çekime Müdahale Etti
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Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, 2025-2026 sezonuna resmen damga vurdu. Perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayarak zirveye oturan Sevdiğim Sensin, dün akşam (4 Haziran) yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finalinin ardından Ay Yapım, Sevdiğim Sensin'in kamera arkası görüntülerini yayınlarken bir çekimdeki kavgayı gerçek zanneden teyzenin sahneye müdahale etmesi dikkatten kaçmadı.
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Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna güçlü bir sezon finaliyle ara verdi.
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Sevdiğim Sensin çekimlerine müdahale eden teyzeyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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