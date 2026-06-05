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Sevdiğim Sensin'deki Kavga Sahnesini Gerçek Zanneden Teyze Çekime Müdahale Etti

Sevdiğim Sensin'deki Kavga Sahnesini Gerçek Zanneden Teyze Çekime Müdahale Etti

yerli dizi Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 17:12
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Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, 2025-2026 sezonuna resmen damga vurdu. Perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayarak zirveye oturan Sevdiğim Sensin, dün akşam (4 Haziran) yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finalinin ardından Ay Yapım, Sevdiğim Sensin'in kamera arkası görüntülerini yayınlarken bir çekimdeki kavgayı gerçek zanneden teyzenin sahneye müdahale etmesi dikkatten kaçmadı.

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Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna güçlü bir sezon finaliyle ara verdi.

Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna güçlü bir sezon finaliyle ara verdi.

Star TV'nin dikkat çeken yapımı, son haftalarda yakaladığı reyting başarısıyla rakiplerini geride bırakırken izleyiciden de yoğun ilgi gördü. 4 Haziran akşamı yayınlanan bölümle sezonu kapatan dizinin ardından yapım şirketi Ay Yapım, setten renkli anların yer aldığı özel görüntüleri paylaştı. Kamera arkasında yaşanan eğlenceli bir olay ise sosyal medyada dikkat çekti. Çekilen kavga sahnesini gerçek sanan bir vatandaşın oyuncuların yanına giderek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar izleyenleri güldürdü.

Sevdiğim Sensin çekimlerine müdahale eden teyzeyi buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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